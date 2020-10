’Na één dag werk moet ik twee dagen bijkomen door corona’

„Ik ben 39 en was kerngezond, maar sinds maart zit ik in deze nachtmerrie en staat mijn leven stil... Steeds denk ik ’volgende week komt het goed’, maar nu, 8 maanden later, is er alleen maar achteruitgang en slik ik continu pijnstillers omdat ik overal pijn heb.

Bijkomen

Maar ik heb ook hartkloppingen, geheugenverlies, nul conditie en vooral die extreme vermoeidheid is erg. Ik ben zo vreselijk moe dat ik een half uur op bed moet bijkomen van het douchen, aankleden en ontbijten. Ik heb maar 3 effectieve uren op een dag; als ik daar overheen ga, dan protesteert mijn lichaam met koorts, pijn, opgezette klieren en pijnlijke gewrichten.

Maar als zzp’er in het basisonderwijs móet ik een minimaal aantal uren per week werken om mezelf te onderhouden en de rekeningen te kunnen betalen, ik heb geen keus. Dus ik moet door. Maar iedere ’piekdag’ - met meer dan 3 effectieve uren - betekent 2 à 3 dagen bijkomen op bed, in het donker met zo min mogelijk prikkels. En dan heb ik het nog niet eens over de mentale en financiële ravage die dit virus heeft veroorzaakt.

Betalen

Mijn sociale leven is ook doodgebloed, hoewel we daar natuurlijk allemaal enigszins last van hebben. Ik probeer er nog wel ’te zijn’, maar ’er zijn’ betekent daarna: betalen. Gisteren zijn we met de kinderen (8 en 10) anderhalf uur buiten geweest... Vervolgens waren ze de rest van de middag de deur uit, zodat ik zonder prikkels op bed kon liggen en we daarna wel samen aan tafel konden eten.

In dit bericht beschrijf ik zelfs nog de goede dagen. En weet je, ik ben niet alleen. Duizenden en duizenden mensen hebben hier last van. Deze groep is groter dan de sterftecijfers. De wachtlijst voor revalidatie loopt dagelijks op. Gelukkig revalideer ik wel al 2 maanden, 3 keer per week. En de artsen van het OLVG doen hun best.”