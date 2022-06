Column 38: ’Toen hij niet mee naar mijn huis mocht, moest ik opeens de rekening betalen’

Het festivalseizoen is sinds een paar weken weer geopend, dus die zondag had ik mijn eerste feestje te pakken. Poncho paraat, want het regende dat het goot. Dat het festival compleet in het water viel, mocht de pret echter niet drukken. Ik en mijn girls hadden de grootste lol, bovendien had ik ‘beet’. De vonk sprong over met een knappe knul: Kay. We kletsten, dansten en stonden uiteindelijk te tongen in de stromende regen. Doorweekt tot op het bot, maar we gingen nog niet naar huis. Hij zeker niet… bleek later. Kay en ik wisselden nummers uit en nog die week besloten we elkaar te zien.

Van Italiaans hapje naar Dutch treat

Het werd woensdagavond. Rond een uurtje of 19:00 uur zaten Kay en ik aan de pasta bij Spaghetteria. Hij had gereserveerd. ‘Ik ga eigenlijk nooit zo maar met iemand uit eten’, zei hij, niet wetende dat dat ook altijd precies mijn eerste date insteek is. Want: als het tegenvalt, wil ik elk moment een Houdini kunnen pullen. Kay had echter een andere motivatie. Hij wilde niet meteen zo veel investeren, voordat ‘ie echt wist of iemand de moeite (en dus vooral de knaken) waard was. Hij zei het iets minder kort door de bocht, maar de strekking was duidelijk. Ik had een welbekende vrek aan de haak geslagen. Eentje op zoek naar een goedkope slaapplaats. Gratis overnachting in ruil voor een hapje; over investeren gesproken. Huizenjacht zonder budget.

Daten met een dakloze

En toch zaten we daar aan de pasta vongole. We aten, dronken witte wijn en hadden meteen al serieuze gesprekken, maar het ontbrak aan de flirty festival vibes van een paar dagen terug. Hij vertelde terloops hoe hij een maand geleden zijn relatie had beëindigd en uit het huis van hem en zijn ex was vertrokken. Hij was naarstig op zoek naar een eigen stekkie en in de tussentijd zwierf hij van de ene slaapplek naar de andere. Een relatie die pas zo kort geleden verbroken is en geen woonruimte; niet bepaald een ideale uitgangspositie voor een steady hook-up, dacht ik, maar ik gaf Kay het voordeel van de twijfel.

Hapsnap mijn huis én bed in?

Toen de rekening kwam, ging ik naar het toilet. Hij cheap tricks, dan ik ook aan de bak (een paar jaar in de dating scene en je gaat het vanzelf zien als een sociaal experiment). Terug aan tafel had Kay inderdaad keurig betaald, maar had hij ook meteen een vraag voor me. ‘Dus Maartje, ga ik vanavond met jou mee naar huis?’ Ik verslikte me in mijn laatste slok wijn. Wat dacht deze kerel wel niet! Eén bordje pasta als sleutel tot mijn huis én bed? Of misschien was het ‘m zelfs wel alléén om de slaapplek te doen en was het of in mijn bed of onder een brug? Nou dat bruggetje kon hij vergeten; ik slaagde er gelukkig in hem een stellige ‘Nee’ te verkopen.

Hij had wel lef

Je raadt het al: de housewarming was meteen over en uit. We trokken zwijgzaam onze jassen aan en liepen naar onze fietsen. Ik was al bijna vertrokken, toen Kay ineens dichtbij kwam staan. Hij deed wat zenuwachtig. Wilde hij me dan toch nog gaan zoenen? Hij pakte mijn hand vast. Serieus, nu kom je met romantische move, dacht ik. Maar, plot twist: ‘Vind je het goed als ik je een Tikkie stuur, want ik ken je nog niet zo goed.’ Betalen zou ik!

Slaap lekker

Well well. Dus je kende me goed genoeg om met me naar bed te gaan, maar niet goed genoeg om een bordje spaghetti af te rekenen? Helemaal getikt dit. ‘Tuurlijk, stuur jij mij een Tikkie. En ben maar blij dat je er zonder dreun vanaf komt. Bye Kay!’