Recept: overheerlijke banaanwafels op Wafeldag!

Hoe gezond is melk nu eigenlijk echt?

Melk, glaasje bij de lunch, in een kom met cornflakes of lekker in de koffie. De schappen staan vol met verschillende soorten melk. Bijvoorbeeld: vol, halfvol en mager en biologisch, om over de plantaardige variant maar te zwijgen. Hoe gezond is melk eigenlijk?