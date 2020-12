Nanda (50) heeft meer dan 100 kerstbomen in huis!

Nanda Visser Ⓒ Fotografie Sasha Lambert

Lichtjes, kerstmuziek, cadeaus... De kerstperiode is een en al gezelligheid. Voor sommige vrouwen betekent kerst zelfs nóg meer dan dat: ze leven het hele jaar toe naar het moment dat ze de eerste kerstbal tevoorschijn kunnen halen. Nanda Visser (50) woont samen met haar vriend en haar kinderen uit een eerdere relatie (23 en 21). Ze werkt in de zorg. Dit interview heeft in 2018 in VROUW Magazine gestaan. Vanwege de kerst plaatsen we het nu opnieuw.