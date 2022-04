Daghoroscoop 23 april - Veel draait nu om charme, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

De kosmos kan dit jaar zorgen voor een paar plotselinge en ingrijpende persoonlijke veranderingen. Je zult jezelf op een andere manier gaan presenteren, omdat je wilt dat mensen je gaan zien zoals je echt bent. Je bent daar al een tijdje mee bezig en dat zal invloed hebben op je carrière en ambities.

ZONDAG JARIG

Dankzij Pluto in jouw teken kun je het afgelopen jaar een complete verandering hebben ondergaan qua geloof en bekijk je het leven vanuit een filosofischer perspectief. In de liefde ben je voorzichtig een conservatief; jouw voorkeur gaat uit naar mensen van houvast die bovendien wat ouder zijn.

RAM

Het leven is geen generale repetitie; je kunt het niet overdoen en moet er dus uithalen wat er in zit. Besef dat wat goed is niet per se nog beter moet. Leer, luister en maak plezier. Financiële steun kan uit een andere hoek komen dan verwacht.

STIER

Plannen voor dit weekend kunnen te elfder ure worden afgezegd. Bezoek een tentoonstelling of ga naar de film. Een prille romance met een groot leeftijdsverschil biedt zowel voor- als nadelen. Een nieuwe wereldburger kan zich aankondigen.

TWEELINGEN

Subtiliteit moet jouw wachtwoord zijn en dat is niet je grootste talent. Wat je over jezelf aan anderen vertelt zal meer indruk maken dan de functie die je bekleed. Maak een optimaal gebruik van jouw concentratievermogen.

KREEFT

Je kunt ontdekken dat technologische veranderingen jouw werk ten goede komen. Anderen zullen dezer dagen graag luisteren naar wat je te vertellen hebt. Het kan een enerverend weekend worden als je te maken krijgt met de pers.

LEEUW

Velen van jullie zijn begaafde sprekers en de kans bestaat dat je gevraagd wordt te speechen. Voeg humor en zelfspot toe om jouw gehoor vast te houden. Je zult overtuigend overkomen. In de liefde kun je met een rivaal te maken krijgen.

MAAGD

Frustratie kan jouw vooruitgang stagneren, maar dat verbetert in de loop van het weekend. Word niet te emotioneel over een praktisch probleem. Je kunt iets leren waarvan je in de toekomst profijt zult hebben. Romantiek wordt begunstigd.

WEEGSCHAAL

Recent onderzoek zal je helpen goed te presteren. Teksten, op welk gebied ook, vloeien uit jouw pen. Inspiratie ontstaat zodra jij die nodig hebt. Vrolijk iemand die in de put zit op met een klein geschenk. Veel draait nu om charme.

SCHORPIOEN

Kom uit voor jouw mening ook als je weet dat deze niet door veel anderen wordt gedeeld. Grijp een geschikt moment aan om een verschil van mening uit te praten. Samenwerking werpt vruchten af als je een advies ter harte neemt.

BOOGSCHUTTER

Je kunt ontdekken dat een door jou ingediend voorstel nooit ter plekke is gearriveerd. Je zult er werk van moeten maken maar denk er eerst nog eens over na. Vertrouw op je intuïtie waar het je gevoelens voor iemand betreft.

STEENBOK

Thuis kan ruzie ontstaan als bepaald gedrag een terloopse opmerking in perspectief zet. Zeg je wel eens hoe blij je bent dat je jouw partner hebt gevonden? Bezoek van familie kan een zware dobber worden; gedraag je beminnelijk.

WATERMAN

Er kan niet veel verkeerd gaan al beschik je niet over de juiste antwoorden. Ga uit met jouw geliefde en maak er een memorabel weekend van. Met iemand die je toevallig ontmoet kan een nuttig contact ontstaan; wissel nummers uit.

VISSEN

Iemand heeft iets te vieren en wil dat met je doen of een beminde keert eerder terug dan verwacht. Elke vorm van hereniging zal prettig zijn en jou gelukkig maken. Als je jouw trots laat varen kan een verbroken relatie worden gelijmd.

