Moeten parttimers een bonus krijgen als ze fulltime gaan werken?

Verdubbelde krapte

Op dit moment werkt 82% van alle werkende Nederlanders in een beroepsgroep waarin sprake is van krapte, volgens Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dat was tegen het einde van 2020 nog heel anders, toen werkte 38% van werkende Nederlanders in een krappe beroepsgroep. Sinds het einde van 2021 is het dus meer dan verdubbeld.

Van parttime naar fulltime

De krapte zou in de zorg en het onderwijs deels op te lossen zijn als werknemers die ongeveer 28 uur per week werken meer uren zouden oppakken, volgens het kabinet. Om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken stelt Van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daarom een voltijdsbonus voor. Nederlanders die parttime in de zorg of het onderwijs werken, krijgen een bonus wanneer zij overstappen op fulltime werk. Die extra uren per week zouden snel een verschil kunnen maken, denkt het kabinet.

Risico’s

Het kabinet erkent zelf twee risico’s. Het zou kunnen dat werknemers misbruik maken van de voltijdsbonus en tijdelijk hun uren aanpassen om daarna weer over te stappen op parttime werk. Ook zouden de kosten voor werknemers misschien te hoog oplopen, omdat de mensen die al voltijd werken of van plan waren voltijd te gaan werken wellicht ook moeten worden beloond.

Reacties

Voor Linda is fulltime werken eigenlijk geen optie, zij werkt parttime om voor haar kinderen te kunnen zorgen.

Patricia werkte vroeger al fulltime, zij denkt dat deze generatie ook meer zou moeten werken.

Susanne ziet andere problemen; zij vindt dat alle parttimers hun overuren standaard vergoed zouden moeten krijgen.

Dunto vindt het ongelijk dat fulltimers geen compensatie krijgen terwijl parttimers daar nu wel voor in aanmerking komen.

Praat mee

Vind jij het een goed idee dat parttimers een voltijdsbonus krijgen als ze fulltime gaan werken? Denk je dat het een goede manier is om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen? Of kun je je er niet in vinden? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.