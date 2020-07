Hou jij bewust informatie achter tijdens een sollicitatiegesprek?

Zo vertelt een vijfde van de werkende Nederlanders niet dat zij een kinderwens hebben. Van de vrouwen liegt 36 procent hier weleens over. Onder mannen is dat aanzienlijk minder, namelijk 15 procent. Opvallend is dat hoogopgeleide sollicitanten het minst snel delen dat ze graag kinderen zouden willen.

Meer kans op een baan

Dit is onderzocht onder duizend Nederlanders, die 32 uur of meer in loondienst werken en ooit op sollicitatiegesprek zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt dat er bewust informatie wordt achtergehouden, omdat de ondervraagden weten dat het de kans op een baan kan verminderen.

Opvallend, want een vraag over je privéleven of je gezondheid hoef je niet te beantwoorden tijdens je sollicitatiegesprek. De werkgever mag hier namelijk niet naar vragen.

