Irene belandde met corona op de ic: Ik had verschrikkelijke waanbeelden

Irene Captijn leefde in een waanwereld toen zij het coronavirus had Ⓒ Eigen foto

In april kreeg doktersassistente Irene Captijn (46) corona en werd ze op de ic tien dagen kunstmatig in slaap gehouden. Slapen had haar rust moeten geven, maar in plaats daarvan kreeg Irene delieren - een tijdelijke, geestelijke aandoening - waardoor ze ernstig in de war raakte. „Ik was ervan overtuigd dat mijn man was vermoord door ’dokter Covid’.”