’Mijn vader (64) werd slachtoffer van een babbeltruc’

Hadden de familiesieraden nou maar in de kluis of het sieradenkistje gelegen toen de vader van Denise vorig jaar een vrouw binnenliet die beweerde dat ze nodig moest. „Mijn vader woont in een dorp. Het is ’ons kent ons’ en alles gaat er in goed vertrouwen. Dus toen iemand aan zijn schutting stond met de vraag of ze bij hem naar de wc mocht, zag hij daar geen kwaad in. Hij liet de vrouw binnen en dronk zelfs nog wat met haar omdat ze zei dat ze op een vriendin aan het wachten was.”

Gouden armband

„Toen hij zelf even naar de wc was, heeft ze toegeslagen. Op een tafeltje lag de telefoon van mijn vader, samen met zijn trouwring, de trouwring van mijn lieve moeder die zeven jaar geleden overleed en een gouden armband van mijn oma. Sieraden die mijn vader doorgaans draagt, maar die hij had afgedaan omdat hij naar de fysio moest. En die vrouw heeft alles meegenomen.”

„Voor mijn vader een hele klap, maar voor mijn zus en mij ook. Mijn zus had al een sieraad van mijn moeder geërfd, maar ik zou op termijn de trouwringen van mijn ouders krijgen plus oma’s armband. Het doet ons veel verdriet dat we deze aandenken met grote emotionele waarde niet meer hebben. Mijn vader was vroeger een boom van een vent, maar is vanwege ziekte een stuk brozer. Het maakt me zo boos dat juist ouderen als hij doelwit zijn van dit soort mensen. Ze hebben geen idee wat ze aanrichten!”

Sieraden

„Helaas zijn de sieraden nog altijd spoorloos. De vrouw is ook nooit gepakt, al hebben we inmiddels begrepen dat mijn vader al haar derde slachtoffer was. Ons vertrouwen is door de hele zaak danig geschaad, ook omdat je zoiets niet verwacht in zo’n vriendelijk dorpje.”

