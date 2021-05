Aylin Bilic (47): ’De lontjes zijn zo kort en iedereen is zo snel gekwetst, belachelijk’

Premium Ondernemen

Werkvraag: zwangere sollicitant afwijzen

Wij zijn bezig met het werven van een nieuwe salesmanager. We hebben een leuke kandidaat gevonden, maar ze vertelde bij aanvang van het arbeidsvoorwaardengesprek dat ze vier maanden zwanger is. Ze kan 1 juli beginnen en zal van half september tot medio januari afwezig zijn. Dat is verre van ideaal, ...