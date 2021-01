Hoe belangrijk is het geslacht van je baby?

Een taart aansnijden, een ballon doorprikken of zelfs een rookkanon afvuren om te zien of de inhoud roze of blauw is. Voor sommigen kan de geslachtsonthulling van hun baby niet gek genoeg. Actrice Marly van der Velden liet zelfs heel Huis ter Duin blauw kleuren om het geslacht van haar kindje te onthullen, meldt onder andere De Telegraaf.

Gender-identiteit

De kritiek op deze gender reveal party’s groeit de afgelopen tijd steeds meer. Het zou te veel nadruk leggen op het geslacht van de baby, net nu er grote stappen gemaakt worden in het debat rondom genderidentiteit, transgenders en genderneutralen.

Daarnaast, hoe belangrijk is het geslacht van de baby? Het is een cliché, maar daardoor niet minder waar: zolang de baby gezond is, maakt het geslacht toch niet uit? Een feestje om de komst van een baby is natuurlijk leuk, maar de vraag is of de nadruk daarbij zo sterk op het geslacht moet liggen.

Niet vanzelfsprekend

Ook menen sommigen dat het hebben van een voorkeur voor een geslacht niet respectvol is tegenover koppels die moeilijk zwanger worden. Zo koos model Kim Feenstra ervoor het geslacht onbekend te laten. „Voor ons is het heel speciaal dat we dit geluk mogen ervaren, en zeker na een ivf-traject. Geen gender reveals van onze kant. We weten namelijk dat het niet vanzelfsprekend is.’’

Genderneutraal

Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kindje genderneutraal op te voeden, zo ook actrice Jelka van Houten en cabaretier Henry van Loon. Geen gender reveal, geen roze en blauwe kleertjes en geen prinsessen- of ridderkamer specifiek voor een jongen of een meisje.

Het krijgen van een baby is ontzettend bijzonder. Dat mag gevierd worden! Maar moet het geslacht van de baby hierbij benadrukt worden?

