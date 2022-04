Daghoroscoop 5 april - Pas op met beschuldigingen, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Bergen die onoverkomelijk lijken, zul je vanuit een hoger perspectief tot molshopen weten terug te dringen zodra je beseft dat we allemaal nietige wezens zijn in het grote geheel. Dat besef is te danken aan Neptunus in jouw teken, de planeet die losstaat van religie en het accent legt op geestkracht.

RAM

Een opgewonden sfeer kan je ertoe brengen iets te doen wat normaal niet in je hoofd zou opkomen. Misschien ben je verliefd? Houd er deze maand rekening mee dat je vaak met fouten en vergissingen te maken kunt krijgen.

STIER

Handel zo vroeg mogelijk officiële documenten en correspondentie af. Fouten of vertraging zullen het gevolg zijn als je het niet meteen doet. Ga er niet van uit dat je snel antwoord zult krijgen. Zet reisplannen even op een laag pitje.

TWEELINGEN

Cijfers die je onder ogen komen kunnen foutief zijn, maar pas op met beschuldigingen. Carpoolen is in veel opzichten een goed idee, maar voor je eraan begint moet je jezelf afvragen of het te rijmen is met jouw verlangen naar onafhankelijkheid.

KREEFT

Het kan er op lijken dat het niemand kan schelen wat je doet. Neem een dag vrij en ga de stad uit. Zoek een ruimte waar je jezelf kunt zijn zonder de druk van anderen. Je bent meegaand, maar behoud wel jouw persoonlijke vrijheid.

LEEUW

Een prima dag om je op de boekhouding te concentreren. Sluit de deur, zodat je niet wordt gestoord. Let op details, anders verlies je kostbare tijd aan het opsporen van fouten. Toon weer eens waardering voor hetgeen dat je partner doet.

MAAGD

Combineer ervaring en kennis met nieuwe inzichten en frisse ideeën om door te breken op diverse terreinen. Artiesten, onderzoekers en technologen kunnen hoog scoren. Sta open voor een nieuwe geliefde die veel met je in leeftijd verschilt.

WEEGSCHAAL

Trek extra tijd uit om documenten te bestuderen, zeker als je op het punt staat een contract te sluiten met verstrekkende gevolgen. Latere aanpassingen zullen veel moeite kosten. Artiesten kunnen vandaag uitblinken.

SCHORPIOEN

Samenwerken is in jouw voordeel. Streef niet naar een positie die potentieel voor stress kan zorgen, want dat benadeelt jouw gezondheid. Neem een belangrijk besluit niet alleen. Overweeg een cursus om een nieuwe taal te leren.

BOOGSCHUTTER

Je bent deze maand extra scherp en nauwkeurig. Op onderzoek en studie rust zegen. Wees voorzichtig met jouw lijf en leden; de kans op een blessure is groter dan anders. Verdiep je eens in de lokale politiek; je kunt een rol spelen.

STEENBOK

Maak een afspraak met je boekhouder en stel een nieuw financieel plaatje samen. Je hebt behoefte aan een duidelijk beeld van de situatie waarin je je bevindt. Door goed te luisteren kun je een waardevolle tip opvangen.

WATERMAN

Nieuwsgierigheid kan je ertoe brengen informatie na te trekken. Analytisch werk wordt begunstigd, maar gebrek aan tijd kan je parten spelen. Doe niets uit de losse pols. Lees een psychologisch handboek om jezelf beter te begrijpen.

VISSEN

Een vorige werkgever kan je terugvragen. Denk echter niet dat je de verlosser bent en in een gespreid bed terechtkomt. Op jouw huidige werk heeft een nieuweling je hulp hard nodig. Neem een naaste mee als je vanavond op stap gaat.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!