Maya: Mijn dochter volgde haar man naar het kalifaat

„Of ik Mandy mis? Ik mis het meisje dat ze ooit was, niet de vrouw die ze is geworden. De vrouw die haar vier jonge kinderen meenam naar het kalifaat! Ik weet niet eens of ik haar nog zomaar in mijn leven laat als ze ineens voor de deur zou staan.”

„Mijn man Klaas en ik droomden altijd al van een tweede huisje in een warm land. Uiteindelijk kochten we iets in Hurghada, Egypte. De eerste zomer dat we daar waren, kwam Mandy bij ons op bezoek. Ze had het enorm naar haar zin. Al snel leerde ze Yasser kennen; een leuke, vlotte jongen, zo leek het.”

Vakantieliefde

„Absoluut niet strenggelovig, hij deed eerder alles wat God - of Allah, in zijn geval - verboden had. Ze werden verliefd, maar Mandy woonde gewoon in Nederland, dus het leek aanvankelijk een vakantieliefde. Totdat ze eenmaal thuis wat aan ons wilde vertellen: ’Ik ben zwanger, het kindje is van Yasser en we gaan trouwen.’ Ze was 19.”

„Mandy en Yasser trouwden in Egypte, maar ze beviel hier. In ons huis werd onze eerste kleinzoon geboren: Yasin. Twee jaar later kwam daar een prachtige kleindochter bij; Yasmine. Ze woonden inmiddels in Alexandrië, maar wilden verhuizen naar Nederland en dat lukte: ze konden in Gouda gaan wonen.”

Isoleren

„Maar hoewel ze nu dichtbij woonden, werd de band met hen steeds slechter. Klaas en ik kregen door dat Yasser niet te vertrouwen was, dat hij mensen belazerde, dat hij loog. Over zijn familie bijvoorbeeld, waarvan hij had gezegd dat die was omgekomen bij een auto-ongeluk… ze bleken allemaal nog springlevend. Onze waarschuwingen kwamen niet aan bij Mandy, het was net of ze het niet wilde horen.”

„Ondertussen merkten we dat Yasser haar steeds meer isoleerde en dat Mandy steeds meer van zichzelf vervreemde. Was ze vroeger een echt feestbeest, een spontane meid met veel vrienden, nu was daar niets meer van over. Ze ging nergens heen zonder haar man, al haar mannelijke vrienden stootte ze af en ze kwam tientallen kilo’s aan omdat ze thuis helemaal werd volgepropt.”

„Er volgde een derde kindje, weer een dochter: Menna. Ondertussen zagen we elkaar steeds minder. Yasser werd steeds extremer in zijn geloof, hij begon te prediken en had het over de shariah. Ik skypte vaak met Mandy als wij in Egypte waren, maar op den duur kreeg ik alleen nog hem te spreken. Mijn dochter was altijd nét de kinderen naar bed aan het brengen, nét boodschappen aan het doen, of nét vroeg naar bed. Ik voelde het contact met mijn dochter door mijn vingers glippen.”

Zware straf

„Tot ik op een keer werd gevraagd om een weekje te komen logeren, vanuit het niets. Vreemd, maar natuurlijk ging ik. Yasser vroeg of ik vanuit Egypte een bepaald type pijnstiller wilde meenemen dat in Nederland niet te krijgen is en hij bleef maar vragen wanneer ik zou vertrekken.

„Niet wanneer ik zou aankomen, maar wanneer ik zou vertrekken. Gek. Vlak voor vertrek begreep ik van een bevriende arts dat die pijnstiller verboden was en dat als ze die in mijn koffer zouden vinden, mij een zware straf boven het hoofd zou hangen.”

Speelgoedmesje

„Toen ik dat weekje bij hen thuis was, gebeurde er iets engs. Yasser was met Yasin aan het spelen en opeens pakte hij het jochie vast, trok zijn hoofd achterover aan zijn haar en deed met een speelgoedmesje alsof hij hem de keel doorsneed. Ik schrok me rot! Toen ik zei dat hij dat echt niet kon maken, werd ik uitgelachen.”

„Drie jaar geleden was ik helemaal niet meer welkom. Natuurlijk was ik ontzettend verdrietig, maar ik dacht ook: ’Het komt wel weer goed’. Klaas kwam nog wel bij ze over de vloer, die was altijd al wat milder dan ik en misschien minder een bedreiging voor Yasser. Maar begin 2014 werd ook mijn man volledig buitengesloten. Dat er nog een vierde kindje kwam, een jongetje met de naam Yunes, wisten we dan ook alleen via-via. We hebben onze jongste kleinzoon nooit ontmoet...”

Maya vertelt haar verhaal ook in de documentaire Enkele reis naar het Kalifaat.

