’Mijn kinderen spelen doktertje en bekijken elkaars geslachtsdeel’

„Mijn zoon van 7 en dochter van 8 spelen blijkbaar sinds kort doktertje samen”, schrijft Loreen. „Daar ben ik onlangs op een voor mij nogal schokkende manier achtergekomen. Ik liep de slaapkamer binnen en zag ze op de grond zitten, kijkend naar elkaars geslachtsdeel.”

„Omdat ik direct in paniek raakte heb ik helaas behoorlijk woest gereageerd en ze de kamer uit gejaagd. Later ben ik de zaak voor mezelf gaan relativeren: ik weet dat kinderen dit doen, maar ik weet niet of het normaal is om dit met je broertje of zusje te doen. Moet ik me zorgen maken of hoort dit erbij? Waar trek ik de grens? Of moet ik ze juist laten gaan?”

Gezonde ontwikkeling

Het gedrag van Loreens kinderen past helemaal binnen een gezonde ontwikkeling. Dat stelt Belle Barbé, pedagoog en specialist seksuele opvoeding. Wat Loreen heeft gezien, is dus absoluut geen directe reden om zich zorgen te maken. „We weten dat heel veel kinderen dit doen. Ze onderzoeken en ontdekken, en het bekijken en aanraken van het geslachtsdeel heeft op deze leeftijd nog niets te maken met seksualiteit.”

Seksualiteit

„We moeten dit soort gedrag bij jonge kinderen dus ook loskoppelen van de manier waarop wij als volwassenen naar seksualiteit kijken. Pas bij de intrede van hormonen, in de puberteit, kan het aanraken van geslachtsdelen bewuste lustgevoelens opwekken. Bij jongere kinderen hoort dit er echt bij en voor zover ik de situatie aan de hand van Loreens vraag kan beoordelen, is er ook geen reden om aan te nemen dat het gedrag verontrustende redenen heeft. Zo zijn ouders bijvoorbeeld vaak bang dat dit een teken is dat iemand dit bij hen heeft voorgedaan, of dat ze iemand anders zijn of haar geslachtsdeel hebben zien aanraken. Dat is waarschijnlijk niet het geval.”

Zes criteria

Barbé heeft wel tips voor ouders die willen checken of er niet iets anders aan de hand is. „Je kunt seksueel gedrag van kinderen toetsen aan de hand van zes criteria. Ten eerste: is er sprake van toestemming? Dit heb je waarschijnlijk wel meegekregen toen je binnenliep: de kinderen vonden het waarschijnlijk allebei goed dat de ander naar het geslachtsdeel keek. Ten tweede: is het vrijwillig? Ja zeggen is één, maar is de reden: ’Je krijgt een koekje als je het doet’, is het al niet meer zo vrijwillig.”

„Ten derde: past het bij de leeftijd? Het antwoord is hier dus: ja. Een ander voorbeeld: in je blote billen rondlopen is schattig als je twee bent, maar als je op dat op je tiende op een verjaardag doet, is dat niet meer passend. Vier: Past het bij de context en de plek? In deze situatie is dat het geval; de kinderen deden het in de beslotenheid van de slaapkamer en niet in een volle woonkamer vol visite. Ten vijfde: zijn ze gelijkwaardig aan elkaar? Tot een leeftijdsverschil van drie jaar worden kinderen als gelijkwaardig beschouwd, maar als de één bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking zou hebben, is dat een ander verhaal. En tot slot: wat is de impact van het gedrag? Dit heeft deels ook met lichamelijke veiligheid te maken: stopt een kind bijvoorbeeld ergens een potlood in, kan hij of zij een wondje krijgen. En als je je broek naar beneden trekt in de klas, word je gepest. Ook hierin zijn grenzen dus belangrijk.”

Zelfreflectie

Voor zover Barbé de situatie van Loreen kan beoordelen, gaan er bij haar geen alarmbellen af. „Maar als je het zelf echt onprettig vindt wat ze doen, is dat natuurlijk wel iets waar je over na kunt denken. Ga eerst bij jezelf te raden: waarom vind je het onprettig? Zou je hetzelfde vinden als ze elkaars oren en ogen bestuderen? Is het de seksuele lading die jij er toch zelf aan geeft, en denk je dat je dat kunt loslaten?”

Checken

„Als je het toch niet helemaal kunt laten gaan, zou je bijvoorbeeld eens bij je kinderen kunnen checken: ’Gaat het goed hier, vinden jullie het leuk wat jullie doen?’. Wil je écht niet dat het gebeurt, kun je aangeven dat je begrijpt dat je kinderen nieuwsgierig zijn, maar dat je het toch niet zo prettig vindt dat ze dit doen. Zo geef je in elk geval niet aan dat hun gedrag fout is, maar dat je het liever niet hebt. Alsnog blijft mijn advies: het simpelste dat je kunt doen is het gedrag negeren, de deur dichttrekken en iets anders gaan doen. Het mag er gewoon zijn.”