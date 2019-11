Daghoroscoop 18 november

VANDAAG JARIG

Negatieve gevoelens zijn slecht voor de gezondheid. U zult ze moeten leren uiten zonder anderen pijn te doen. Dat kan op verschillende manieren: ze van u afschrijven of inspreken op een geluidsband. Houd niets achter; het is iets tussen u en het papier of de recorder, en u bent het kwijt.

RAM

Ook al bent u gevoelig voor de behoeften van naasten en buitenstaanders, bewaar toch enige afstand en raak niet betrokken bij hun emotionele problemen. Veranderingen thuis kunnen huisgenoten ontregelen en opstandig maken.

STIER

Een moeilijk besluit in de familie kan u het hulpeloze gevoel geven dat u er alleen voor staat, maar dat hoeft niet de werkelijkheid te zijn. Bekijk de zaak nog eens objectief en besteed minder aandacht aan uw emoties. Denk na.

TWEELINGEN

Vooruitgang in de diverse stadia van het leven wordt vaak verhinderd door een onzekere benadering. Als u uw handen en hoofd gebruikt krijgt u heel wat voor elkaar. Bedenk hoe u een vaste relatie nieuw leven kunt inblazen.

KREEFT

U kunt op de hulp rekenen die u nodig hebt. Steek wat extra energie in uw verzorging en imago en geniet van het gevoel dat u er uitstekend uitziet. Een mogelijke benoeming in een comité kan botsen met bepaalde verplichtingen.

LEEUW

U krijgt waarschijnlijk niet de kans om te ontspannen. Dat heeft alles met de kosmos te maken die u aanspoort u aan werk te wijden dat voltooid moet worden. Doe uw best om lawaai buiten te sluiten en verzet bij tijd en wijle de zinnen.

MAAGD

U kunt onrealistische verwachtingen koesteren en te vaak “ja” zeggen terwijl uw agenda al overvol is. Denk erover na waarom u anderen zo graag een plezier doet. Doe ook iets voor uzelf, verbreed uw horizon en leer een nieuwe vaardigheid.

WEEGSCHAAL

Steek energie in projecten die nog voltooid moeten worden. Een doel bereiken dat veel moeite heeft gekost geeft bevrediging en is een stap naar meer resultaten. Een wens die gerelateerd is aan uw werk kan in vervulling gaan.

SCHORPIOEN

Het verlangen om op reis te gaan zal een onrustig gevoel opleveren en als u niet meteen kunt vertrekken maak dan in ieder geval plannen voor uw volgende vakantie. Wees blij dat u omringd wordt door mensen die om u geven.

BOOGSCHUTTER

De kans is groot dat een plan of bijeenkomst wordt afgezegd of gewijzigd en dat kan uw hele dagindeling in de war sturen. Deze verandering kan onplezierig uitpakken. Luister naar een beminde die u iets wil vertellen.

STEENBOK

Doen wat juist is, kan niet zijn wat u zou willen doen. Anderen kunnen geneigd zijn u niet te betrekken bij gesprekken en niet naar u te luisteren. Stel u als dat nodig is assertief op. Handel een zakelijke kwestie snel af.

WATERMAN

Bedenk hoe u aan stress kunt ontkomen zodat u aan uw verplichtingen kunt voldoen. Houdt u aan uw dieet als u gewicht wilt verliezen. Een speculatief project gaat u veel kosten als u niet uw gezonde verstand gebruikt.

VISSEN

Een verbeterde financiële situatie kan u extra fondsen bezorgen; besluit waaraan u het gaat besteden. Misschien kunt u een schuld aflossen of een spaarrekening openen. De kosmos waarschuwt u om niet te toegeeflijk te zijn.

