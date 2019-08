Gwennie’s dochter (14) heeft overgeefangst

Gwennie: "Het was enorm schrikken toen Romy (op de foto) ons een half jaar geleden in vertrouwen nam. Ze vertelde al jarenlang last te hebben van paniekaanvallen en heeft een afkeer van overgeven. Toen ze haar symptomen ging Googlen, ontdekte ze dat ze lijdt aan emetofobie."

Nare ervaring

Emotofobie/overgeefangst/braakfobie kan ontstaan na een nare ervaring met overgeven. De fobie kan zich onder meer uiten in paniekaanvallen, overmatig zweten of trillen bij alleen al de gedachte aan overgeven, hyperventilatie of duizeligheid.

Gwennie: "Romy's angsten zijn ontstaan nadat ze op haar 8e vreselijk moest overgeven in haar stapelbed. Sindsdien heeft ze regelmatig te kampen met hevig trillen of paniekaanvallen bij de gedachte alleen al. Ook vreest ze in haar omgeving te worden geconfronteerd met iemand die moet overgeven."

Nauwelijks eten

In het afgelopen jaar is de ernst van Romy’s stoornis toegenomen. Haar ouders begonnen te merken dat ze steeds minder at en zich steeds vaker moest ziekmelden op school.

"Romy vermijdt veel dingen die ze voorheen wel at: chocola, snoep, toetjes... Ze is té bang dat dat verkeerd valt en dat ze daardoor misselijk wordt. Met als gevolg dat ze flink is afgevallen.

Anorexia

Ze weegt, bij een lengte van 1.70 meter, inmiddels nog maar 43 kilo. Mensen die niet weten van haar fobie, oordelen dan ook direct. Ze denken dan dat Romy anorexia heeft en niet wil eten. Dat is niet het geval: ze wíl wel eten maar kan het niet.

We zijn ervan geschrokken dat Romy haar paniekaanvallen zo lang verborgen heeft weten te houden. Reden kan zijn dat we door de extra aandacht die we aan onze zoon (10) hebben besteed - hij heeft autisme en ADHD - belangrijke signalen van Romy over het hoofd hebben gezien.

Zelfbeeld

Ook mentaal gaat het niet goed met Romy; haar zelfbeeld is laag. Ze vindt het zelf niet mooi dat ze zo mager is, maar durft het gewoon niet aan om meer te eten. Het liefst heeft ze niets in haar maag, zegt ze. Kortom, de fobie overheerst haar leven.

Voordat we met het gezin ergens naartoe gaan, twijfelt zij eerst een half uur of ze überhaupt kan meegaan. En áls ze dan meegaat, is dat nooit zonder een tas vol medicatie. Homeopathische middelen, pijnstillers en pillen en armbandjes tegen misselijkheid… Als ze die niet bij zich heeft, durft ze überhaupt de deur niet uit."

EMDR

Sinds een paar weken krijgt Romy een keer per week EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, red.). Tijdens die behandeling hoopt ze te leren om haar traumatische ervaring op haar achtste niet langer te associëren met negatieve gedachten.

"Het is heel belangrijk voor haar dat ze haar angsten uiteindelijk leert te overwinnen. Onlangs is ze daarom ook aanvullend gestart met deeltijdtherapie, waar ze wordt geconfronteerd met haar angsten en waar ze werkt aan haar zelfbeeld.

School

Dit schooljaar begint ze aan haar vierde jaar op de havo en we vrezen dat ze dat niet redt als haar fobie haar blijft belemmeren. We hopen dat deze therapie haar vruchten gaat afwerpen, maar dat is dus nog even afwachten."