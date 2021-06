’Stakingen in de kinderopvang? Wat een timing!’

Niet staken

Als zzp’er gaan mijn haren wel vaker rechtop staan van stakingen. Als je werk je niet bevalt, ga je maar wat anders doen, denk ik dan. Ook ik zit regelmatig met de vlekken in mijn nek onmogelijke deadlines bij elkaar te tikken en ik heb opdrachtgevers die al tien jaar helemaal níets aan hun prijs voor een artikel hebben aangepast. Ik kan alleen niet staken. Ja, dat kan wel, maar dan heb ik dus ook geen inkomen. Dus ik ga in overleg of ik haak af. Zo simpel kan het zijn.

Asociaal

Mensen in loondienst gaan wel staken. Daardoor kunnen andere wel-werkende mensen bijvoorbeeld niet met het openbaar vervoer naar hun werk komen of hebben andere wel-werkende mensen een dag de kinderen thuis en moeten zij maar zien hoe ze dat nou weer oplossen. Je zou het behoorlijk asociaal kunnen noemen; van jouw probleem het probleem van een ander maken om geur af te geven. Maar goed, je moet iets om je zin te krijgen natuurlijk.

Horeca

Nou weet ik niets van de werkdruk in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, laat ik daar duidelijk over zijn. Het zal flink aanpoten zijn tussen de jankende snotneuzen die elkaar ook nog eens de hele dag de oorlog verklaren door met legoblokken te gooien. Maar onderschat – ik noem even iets – ook de werkdruk in de horeca momenteel niet. Daar lopen ze zich met honderd extra regels de poten onder het lijf vandaan, maar no way dat er daar ook maar iemand denkt of spreekt over staken.

Onhoudbaar

De FVN beseft dat de staking overlast geeft voor ouders, maar de situatie is voor veel werknemers onhoudbaar geworden, zo stelt de vakbond. Nou, de situatie is voor veel ouders na ruim een jaar op de tenen lopen ook behoorlijk onhoudbaar geworden. Wéér een dag werken met een kind op schoot of wéér bij je baas vragen of je een dag vrij kunt krijgen – onbetaald desnoods, je moet wat.

Poppen aan het dansen

Het is voor het eerst in 20 jaar dat er gestaakt zal gaan worden in deze branche, wat dat betreft valt het dus nog mee. Het is vooral de timing die me tegenstaat. Begint het leven net weer een beetje z’n oude vorm terug te krijgen, mogen ouders weer een volgend crisismoment op zien te vangen, lekker vlak voor de zomervakantie. Het zou fijn zijn als de werkgevers een beetje meebuigen met de eisen of in elk geval in gesprek willen gaan, want dat schijnen ze dus niet te doen. Maar kwak de shit niet weer op het bord van de ouders. Als die gaan staken heb je écht de poppen aan het dansen.