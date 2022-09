’Sinds Stefs deelname aan Holland’s Got Talent is het thuis wat drukker’

„Niels en ik hebben elkaar ontmoet in de discotheek waar we allebei vaak kwamen. De vlam sloeg snel over en inmiddels zijn we 25 jaar samen en hebben we drie kinderen. Sinds 2020 is één van de kinderen bekend, Stef. Hij deed mee aan Holland’s Got Talent.

Gepest om glitterhakken

Na zijn auditie vroeg Paul de Leeuw wat hij zou doen met vijftigduizend euro. Stef reageerde direct: ’Glitterhakken kopen!’ Dat werd meteen opgepikt door de media. De Leeuw beloofde hem de hakken en kwam die belofte ook na.

Eenmaal thuis werd Stef enorm gepest met zijn liefde voor hakken. Zo werd er onder andere ’homo’ en ’transgender’ naar hem geroepen. Hij heeft daarom een liedje geschreven over pesten en de kledinglijn ’Shine By Stef’ ontworpen om kinderen die ook gepest worden een hart onder de riem te steken. Hoeveel kritiek hij ook kreeg, ik bleef zeggen: ’Blijf doen wat jij leuk vindt en kijk niet naar de rest’. Nu gaat het een stuk beter met hem.”

Nooit onenigheid

„Er is thuis niet veel veranderd na Stefs deelname aan Holland’s Got Talent. Niels werkt zesendertig uur in de week als elektricien en is één dag in de week thuis om voor Sem en Fynn te zorgen, als ik met Stef naar repetities ga van musicals waar hij in speelt. Nu is dat Charlie and the Chocolate Factory.

Ik werk twintig uur per week in de zorg en heb een flexibel rooster. Dat is fijn, want Stef moet ergens tussen woensdag en zondag repeteren. De precieze dag verschilt per keer. Ik moet één van deze dagen dus beschikbaar zijn om hem ’s avonds weg te kunnen brengen.

Soms duren de repetities tot laat. Laatst kwamen we bijvoorbeeld pas om half één thuis. Gelukkig hebben we hiervoor regelingen met school, waardoor hij de volgende dag niet weer vroeg in de schoolbanken hoeft te zitten. Of Sem en Fynn jaloers zijn op Stef? Nou, die houden er helemaal niet van om in de spotlight te staan, dus daar is thuis nooit onenigheid over!”

Huishouden

„Niels is ’s ochtends als eerste weg. Voor half zeven heb ik alles al gepoetst en laat ik onze twee honden uit. Ik breng de kinderen naar school en haal ze ook weer op. Niels doet de was en al het kluswerk.

De kinderen moeten hun kamer opruimen, meehelpen met de vaatwasser en bijvoorbeeld de was een keertje aanzetten als wij niet thuis zijn. De honden uitlaten vinden de kinderen over het algemeen het vervelendst om te doen, maar ook dat verschilt per dag. Onze planning is heel strak, gezien Stef vaak afspraken heeft voor zijn kledinglijn.

Ik ga het meest met hem mee naar afspraken, maar zodra Niels thuis is, bespreken we wel wat er allemaal is gezegd is. Aangezien ik Stef overal naar toe moet brengen, zijn we de meeste tijd aan hem kwijt. Al probeer ik wel evenveel tijd met mijn andere kinderen door te brengen. Met het huishouden erbij is het soms erg druk. We verlangen vaak naar het moment dat we vakantie hebben, want dan hoeven we even niets te doen.”

Financieel

„De rekeningen betalen Niels en ik samen. We hebben een gezamenlijke rekening, zodat alles eerlijk is verdeeld. Daar ben ik helemaal tevreden mee. Ik ben niet bezig met mijn onafhankelijkheid tegenover Niels. We doen het al zo lang op deze manier, ik moet zeggen dat ik over onafhankelijkheid zelfs nooit heb nagedacht.

De inkomsten die Stef krijgt van zijn kledinglijn, gaan naar zijn spaarrekening. De kledinglijn is zijn ding, dus de opbrengsten die daarbij komen kijken zijn dan ook voor hem.”

