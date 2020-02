Sneeuwpret... De Oranjes door de jaren heen!

Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

Het is weer zover: de dag waarop de Oranjes op de foto gaan in Lech. De pers krijgt één moment om foto’s te maken, zodat de Koninklijke familie daarna in alle rust skivakantie kan vieren. VROUW ging terug in de tijd en zette een aantal Lech-kiekjes op een rij.