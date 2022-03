Moeten supermarkten per direct stoppen met de verkoop van tabaksproducten?

Kanker

De oproep voor de directe stop van de verkoop van tabaksproducten komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uit onderzoek van het Nederlandse Kankerregistratie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat het aantal kankerpatiënten is gestegen met 10% in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor, meldt de Gelderlander. Er kwamen maar liefst 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij, waarvan 14.700 met longkanker. Carla van Gils van KWF Kankerbestrijding zegt bij NU.nl dat roken de oorzaak is van 80% van de longkankergevallen. Daarbij veroorzaakt roken 20.000 doden per jaar in Nederland en zorgt roken voor zestien soorten kanker.

Supermarkten mogen in 2024 geen tabaksproducten meer verkopen. Maar gemakszaken en tankstations mogen tot 2030 doorgaan met de verkoop van tabak. Moet dit nog kunnen? Supermarktketen Lidl stopte in 2021 al met de verkoop van tabaksproducten. Verslavingsarts Robert van de Graaf zegt tegen zijn patiënten: “Ga gewoon naar de Lidl, niet meer naar die andere boeven”, is te lezen in het AD.

Ook KWF Kankerbestrijding vindt dat verkopers een belangrijke rol spelen in de gezondheid van de mens.

Anderen vinden dat roken een kwestie is van eigen keuze en dat de overheid al betuttelend genoeg is. Op Twitter worden volop argumenten tegen de oproep op de stop van tabaksverkoop gedeeld. Zo vindt Ellen dat de overheid zich er te veel mee bemoeit.

Aria vindt dat het probleem niet alleen bij tabaksproducten ligt.

Deze Twitteraar vindt dat een direct verbod op de verkoop van tabaksproducten zal leiden tot illegale verkoop. Zij geeft aan dat de verkoop geleidelijk aan moet verminderen.

