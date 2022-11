’Ik ben dertig en slaap met twee knuffels: nou en?’

De eerste knuffel die ik me echt kan herinneren, is Manny. Een wit konijn met een roze tuinbroek die ik kreeg van de buurman tijdens een straatfeest. Ik denk dat ik één jaar was. Manny en ik waren onafscheidelijk. Maar ja, af en toe moest ‘ie ook in de was. Daarom schaften mijn ouders een tweede Manny aan. Uiteindelijk is er volgens mij zelfs een Manny de Derde geweest - zo gek waren we op elkaar. Twee Manny’s zijn gesneuveld. De derde heb ik gehouden. Die ligt achterin mijn kast weg te teren. Zielig eigenlijk, maar met het gat in zijn oor, missende oog en afgekloven poot, ziet hij er niet meer heel appetijtelijk uit.

Gelukkig heb ik twee vervangers: Beer en Pandie. Beer heb ik sinds ik een jaar of vijftien, zestien ben. Ik was erg bezig met cool zijn en als ik iets níét cool vond als puber, was het slapen met een knuffelbeer. Nadat ik ‘m heel sneaky uit het rek had gepakt bij de plaatselijke Intertoys, liep ik met rode wangen naar de kassa. Bij het afrekenen vertelde ik de caissière op luide toon dat de teddybeer een cadeau voor mijn nichtje was en vroeg ik of ze ‘m wilde inpakken. Terwijl ze bezig was, vertelde ik zoveel onzinnige details over mijn fictieve nichtje dat mijn leugen met de seconde minder geloofwaardig werd. Met een ingepakte Beer liep ik de winkel uit om het pakpapier er een halfuur later gretig vanaf te scheuren. Pandie kocht ik twee jaar terug bij de IKEA. Hij is heerlijk zacht en zijn hoofd is een beetje ingedeukt omdat hij ‘s nachts vaak onder in plaats van naast me ligt.

Omdat ik het beeld van een dertigjarige vrouw die ‘s nachts met twee knuffelbeesten in bed ligt niet héél sexy vind, leg ik ze iedere ochtend netjes naast mijn kussen en gooi ik er een fleece dekentje overheen. Dan springen ze in ieder geval niet zo in het oog mocht er iemand mee naar huis gaan. Als ik alleen thuis ben gekomen, ‘s avonds in mijn bed kruip en ze uit hun schuilplaats haal, begroet ik ze met en ‘hi jongens’, ‘jullie ook hier’ of gewoon een stevige knuffel. Meestal val ik in slaap met mijn hoofd op de één en in mijn hand de arm van de ander. Kom ik niet in mijn eentje thuis, dan blijven ze onder de deken. Meestal dan. Een paar weken terug had ik het érg gezellig in bed. Toen ik me omdraaide om van positie te wisselen, keek ik recht in het gezicht van Beer. Dat ging zelfs mij een beetje te ver. Gniffelend gooide ik ‘m van het bed, om ‘m ‘s morgens met een ‘sorry hé’ weer op zijn gebruikelijke plek neer te leggen.

Schamen doe ik me vrijwel nooit, voor niets. Maar toen we het vanmorgen in de vergadering over volwassenen met knuffels hadden, voelde ik me toch een beetje opgelaten. En eerlijk gezegd: als ik het stuk hierboven doorlees, zou het goed kunnen dat na mijn mentale gesteldheid na deze column in twijfel getrokken zal worden. Mijn moeder zegt het vaker, maar nu denk ik het zelf ook: ‘Hoe oud was je ook alweer?’ Ach, wat kan het me eigenlijk ook schelen. En ik heb niet idee dat het Pandie en Beer iets doet. Ik ben dertig en slaap met twee knuffels. Deal er maar mee.