Els (87): ’Bier verdunt je bloed, dus dat is mijn medicijn’

Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit?

„Ik werk nog steeds elke dag. Mensen van over de hele wereld komen naar mij toe voor hulp. Dat kan voor een gezondheidsprobleem zijn, maar ook als ze bijvoorbeeld verdriet of stress hebben. Als kinesioloog stel ik vragen aan de persoon in kwestie over zijn of haar leven. Terwijl ik die vragen stel voel ik aan de armen hoe de spieren reageren. Als een arm sterk aanvoelt is het antwoord ja en een zwakke arm betekent nee. Aan de hand hiervan kan ik mensen advies geven over hun leven en gezondheid, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Naast mijn werk beweeg ik graag door te fietsen of tennissen.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Voor mij is gezond eten en bewegen heel erg belangrijk. Ik heb sinds mijn twaalfde vaker last van nierstenen gehad. Toen ik 35 jaar geleden als kinesioloog ben begonnen, ben ik ook heel gezond gaan leven. Sindsdien heb ik geen nierstenen meer. Ik kauw heel lang op mijn eten. Je speeksel moet het eten verteren en door langer te kauwen maak ik meer speeksel aan. Daarnaast eet ik veel groente met bacteriofagen erin. Bacteriofagen zijn virussen die bacteriën in het lichaam kunnen doden. Het zit van nature in wintergroente als winterpeen en werkt beter dan antibiotica. Andere producten waar veel bacteriofagen in zitten zijn verschillende kolen, eieren, kip, bananen en peren. Als ik me wat minder goed voel eet ik alleen maar deze producten, maar als ik gezond ben eet ik vijftig procent bacteriofagen en vijftig procent ander voedsel. Doordat ik zo gezond leef kan ik nog steeds heel veel.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nee, want die heb ik niet. Ik heb geen weegschaal in huis en weet dus ook niet hoeveel ik weeg. Ik ben 1.70 meter lang en heb maat 44. Alle kleding die ik heb draag ik al minstens tien jaar.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken doe ik niet, maar alcohol lust ik graag. Ik zuip niet, maar drink iedere dag wel een glaasje wijn. Mijn moeder zei vroeger altijd dat het goed voor mijn bloed is. En mijn moeder had altijd gelijk, het was een hele wijze vrouw. Zolang je maar niet vervelend wordt, vind ik dat alcohol moet kunnen.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Nee, absoluut niet. Ik kan niet tegen aspirine, daar krijg ik hartkloppingen van. Ik drink af en toe een Schultenbräu biertje om trombose te voorkomen. Bloedverdunners worden als medicijn gebruikt bij trombose en dit bier verdunt je bloed, dus dat is mijn medicijn. Door mijn strenge dieet waarbij ik veel bacteriofagen eet, heb ik geen medicijnen of supplementen nodig. Ik ben heel erg gezond en niet bang om tekorten te krijgen. Als iedereen zou eten zoals ik, zou niemand ongezond zijn.”

Wat is jouw gouden tip?

„Eet gezond, kauw goed en beweeg. Verder is het belangrijk dat je altijd in jezelf gelooft.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik kan mij aan heel veel dingen ergeren. Mensen die ongezond leven, eten weggooien, vuil op straat gooien of appen op de fiets. Er zijn veel dingen waar ik snel geïrriteerd door ben. Dat is tegelijkertijd ook mijn verbeterpunt. Het is zonde van mijn energie om mij zo druk om anderen te maken.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Eén keer in de week doe ik aan tennis, als er geen lockdown is. Verder fiets ik heel graag. In mijn agenda zet ik welke dagen het mooi weer wordt en die dag houd ik dan vrij. Ik zwerf graag rond op mijn elektrische fiets. Soms fiets ik op een dag wel 100 kilometer, maar meestal is het rond de 60 kilometer.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja, ik werk nu 35 jaar als kinesioloog en heb duizenden mensen geholpen. Zij zeggen ook tegen mij: ’als jij doodgaat, wat moet ik dan?’ Ik zoek nog een opvolger. Het klinkt misschien arrogant, maar ik ken ook niemand die dit zo goed kan als ik. Ik ga proberen zo lang mogelijk te leven. Ik wil in ieder geval tot mijn 90e nog doorwerken.”

Reactie Voedingscentrum

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, zegt het volgende over de levensstijl van Els:

„Bacteriofagen zijn de natuurlijke vijanden van bacteriën. Ze komen overal voor waar bacteriën zijn. Bijvoorbeeld op onze huid, maar ook op groente. Wat deze bacteriofagen precies doen in ons lichaam is niet duidelijk. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het eten van bacteriofagen zorgt voor een betere gezondheid. In het buitenland wordt er wel eens gebruik gemaakt van faagtherapie om infecties te behandelen. Dit is een heel ingewikkeld proces waarbij de juiste bacteriofaag wordt ingezet om een specifieke soort bacterie te doden. Dit is precisiewerk en het kost veel tijd om de juiste bacteriofaag te vinden. In Nederland is faagtherapie nog niet goedgekeurd. Bacteriofagen kunnen dus wel helpen tegen bacteriën, maar dat is zo specifiek. Dat haal je niet zo willekeurig uit je voeding.”

Wanneer Els zich wat minder goed voelt eet ze alleen maar producten waar veel fagen in zitten. Wieke van der Vossen: „Dat is een heel eenzijdig dieet. Ze mist dan bijvoorbeeld belangrijke vetten en volkoren granen. Ze doet ook de uitspraak: ’Als iedereen zou eten zoals ik, zou niemand ongezond zijn.’ Dit is een gevaarlijke uitspraak. Het is haar eigen keuze om zo te eten en het kan geen kwaad om dit één of twee dagen vol te houden, maar door dit langdurig te doen kun je tekorten krijgen. Je mist zo belangrijke voedingsstoffen en dat kan gevolgen hebben voor je gezondheid.”

Els vertelt dat ze lang op haar voedsel kauwt zodat ze veel speeksel aanmaakt. „Als je goed kauwt is het gemakkelijker om je eten door te slikken. Daarbij zit in speeksel het enzym amylase dat helpt bij het verteren van voedsel. Door langer te kauwen ben je ook bewuster aan het eten en dat zorgt ervoor dat je je sneller verzadigd voelt. Goed kauwen is dus zeker goed voor je”, aldus Wieke van der Vossen.

Els drinkt iedere dag een glas wijn en drinkt af en toe een biertje als medicijn tegen trombose. Wieke van der Vossen: „Alcohol is niet gezond. Het klopt dat door alcohol het langer duurt voor je bloed stolt, wat voordelig kan zijn. Maar de nadelen zijn veel groter dan de eventuele voordelen. Zo verhoogt alcohol de kans op verschillende soorten kanker. Wijn of bier drinken wordt dus afgeraden. Zeker als je het drinkt voor je gezondheid. De gezondheidsnadelen zijn veel groter.”

