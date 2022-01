Dagboek van een Minnares 325: ’Ik ga op zijn bureau zitten en spreid mijn benen’

Entertainment

BOOS: Borsato betastte zes Voice-kandidates, ook minderjarigen van The Voice Kids

Marco Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast. Een zestal, van wie drie minderjarig, heeft zich bij de redactie van BOOS gemeld, werd duidelijk in de uitzending van donderdag.