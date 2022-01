Sterren

Ex-vriendin: ’Hugh Hefner had wraakporno van alle vrouwen’

Voormalig Playboy-model Holly Madison doet in de nieuwe docuserie Secrets of Playboy een boekje open over haar tijd met de inmiddels overleden Hugh Hefner. Madison vertelt dat Hefner wraakporno van vrouwen in de Playboy Mansion had en onthult dat hij geen voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken. Ook zeg...