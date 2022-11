Harriëtte (69) van discogroep Mai Tai: ’Nu is mijn tijd’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Zeker niet, ik ben nog topfit. Ik werk als gastouder met baby’s en kleuters. Zij houden mijn jong. Ik trek nog makkelijk een sprintje en zet zonder problemen zo’n kleintje op mijn heup. Negenzestig voel ik me dus zeker niet, maar ik heb er geen problemen mee dat ik ouder word. Het hoort bij het leven. Toch zeggen anderen vaak dat ik de eeuwige jeugd lijk te hebben. Ik heb nog een goede huid, waardoor ik een stuk jonger wordt ingeschat. Ik verzorg mezelf goed, maar heb dit voornamelijk aan mijn goede genen te danken. Mijn moeder en grootmoeder hadden beiden geen rimpels. Je zag dat het oudere dames waren, maar er was geen lijntje of kreukel zichtbaar. Bijzonder he?”

Heeft u een beautygeheim?

„Water en olijfolie! Beide zijn mijn levenselixer. Ik drink minimaal twee liter per dag en smeer mezelf van top tot teen in met olijfolie. Hiernaast heb ik suiker uit mijn voedingspatroon verbannen. Tegenwoordig is het een beetje een modedingetje om geen suiker te eten, maar ik doe het al jaren. Toch ben ik ervan overtuigd dat schoonheid van binnenuit komt. Zingen heeft mij daar ontzettend bij geholpen. Ik ben bij het grote publiek bekend geworden door mijn discogroep ’Mai Tai’. Midden jaren tachtig scoorden we diverse hits. Tegenwoordig treden we nog steeds op, maar nu iets kleinschaliger. Op de bühne staan geeft me nog steeds veel energie en ik denk dat dit ook voor een groot deel bijdraagt aan mijn jeugdige uitstraling.”

Schatten mensen u vaak op de juiste leeftijd?

„Nee, nooit. Mensen die mij niet kennen schatten me zelfs eind veertig of begin vijftig. Dat heeft te maken met mijn goede huid, maar ook met mijn uitstraling. Ik ben van nature een positief mens en laat me niet makkelijk afschrikken door het onbekende.”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Wauw, dat vind ik een moeilijk vraag. Ik ben namelijk vooral trots op mijn innerlijke schoonheid. Ik ben geen heilige, maar probeer wel altijd zo eerlijk mogelijk te zijn. Als ik dan toch iets moet noemen, zou ik mijn ogen zeggen. Dat zijn de spiegels van de ziel. Zij laten zien hoe ik mij van binnen voel.”

Waarmee bent u minder blij?

„Eigenlijk ben ik best tevreden met mezelf. Natuurlijk verandert je lichaamsbouw als je wat ouder wordt. Je gaat minder strak in je vel zitten, hiernaast ben ik niet superslank en dat zal ik ook nooit worden. Mijn lichaam heeft altijd wat meer rondingen gehad. In mijn tienjaren vond ik dat nog weleens lastig, omdat ik wilde voldoen aan het westerse schoonheidsideaal. Gelukkig heb ik mijn figuur inmiddels helemaal omarmd.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Zeker, ik ben heel gelukkig. Natuurlijk heb ik nog wel bepaalde dromen en ambities. Zingen is altijd mijn grote passie geweest, maar ik ben ook enorm dol op koken. Ik heb mijn eigen Instagram-account waarop ik mijn creaties deel en binnenkort komt er een kookboek uit. Het lijkt mij ook fantastisch om een keer mee te doen aan een programma als MasterChef. Veel mensen komen na hun 65ste in een rustiger vaarwater terecht, maar dat is niet aan mij besteed. Ik treed graag buiten de gebaande paden. Een ander bloeit op in z’n twenties, maar nu is mijn tijd!”

Heeft u een levensles?

„Alles wat voor je is weggelegd, komt vanzelf op je pad. Geef niet op, uiteindelijk kom je er wel.”

