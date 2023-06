’Er zit een nieuwe knop op papa’s afstandsbediening, de huiliehuilie-knop’

Voor veel vrouwen is de overgang een hel. Maar de penopauze is beslist ook geen lolletje. Schrijver Jan Heemskerk (61) over alle narigheid die mannen rond de zestig overkomt. ’Mijn zonen sturen me tegenwoordig op tijd naar bed: morgen is er weer een dag, pap!’

’Vroeger hadden we het over mooie vrouwen, bier en biefstuk. Tegenwoordig doen we allemaal aan wederzijdse mantelzorg.’ Ⓒ Jan Heemskerk