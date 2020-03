’Mijn stiefdochter heeft van mij gestolen’

Ik was een tijdje uit de roulatie, vanwege een nare valpartij met gecompliceerde botbreuken tot gevolg. Eerst lag ik weken in het ziekenhuis en daarna moest ik nog revalideren. Ik had daarbij alle steun van familie en vrienden nodig.

Mijn stiefdochter, die voor de dood van haar vader al het huis uit was, bood aan om me te helpen met mijn administratie. Ik ben nogal een sloddervos en zij doet iets met financiën, dus ik dacht: laat ik dat aanbod maar aanpakken, de rekeningen moeten toch betaald worden, ook al lig ik in het ziekenhuis. En daarna had ik wel andere dingen aan mijn hoofd.

Voordeel van de twijfel

Hoe ik er zo snel mogelijk weer bovenop kwam, bijvoorbeeld. Dus ik gaf mijn stiefdochter de sleutel, zodat ze mijn post in de gaten kon houden. Wanneer ze op bezoek kwam in het ziekenhuis, vertelde ze wat er betaald moest worden, waar ze nog achteraan moest gaan en wat nog wel even kon blijven liggen. Ik vertrouwde haar blind. Gaf haar zelfs mijn bankpasje en pincode, zodat ze alles kon afhandelen. Wat moest ik anders?

Ik heb zelf geen kinderen en mijn ene zusje en oudere broer wonen niet in de buurt. Ik kan me wel herinneren dat ik heel even een momentje had van: moet ik dit wel doen? Mijn stiefdochter is zelf een lieve meid, maar ze heeft een relatie met een... tja, hoe moet ik dat nou zeggen... een lapzwans.

Hij doet altijd heel joviaal en belangstellend, maar ik weet dat-ie telkens ontslagen wordt en vooral op de zak van zijn vriendin leeft. Dat zinde me niet. Maar ik gaf haar het voordeel van de twijfel, wilde in het goede in de mens geloven.

Rare afschrijving

Afijn, toen ik na maanden weer zelfstandig thuis kon wonen, leek alles in orde. Mijn papieren waren keurig opgeruimd, ze had allemaal handige bakjes op het bureau gezet met daarin betaalde rekeningen, lopende zaken en nieuwe zaken. Ik was helemaal in m’n nopjes. En blij dat ik nu eindelijk overzicht had en dat alles zo goed was opgeruimd.

Financiële overzichten kreeg ik allang niet meer thuisgestuurd, dat ging allemaal digitaal en daar keek ik eigenlijk nooit naar. Zo lang ik niet rood stond en gewoon kon pinnen, zag ik daar ook geen aanleiding voor.

Totdat mijn zus vroeg of ik de bijdrage voor het feest voor onze 60-jarige broer had ontvangen. Ik zou namelijk een horloge voor hem kopen. Dus ik check de lijst met af- en bijschrijvingen. Na een tijdje scrollen zag ik het bedrag inderdaad staan.

Maar daar vlak onder stond een rare afschrijving van 599 euro van een elektronicazaak. Ik lag toen in het ziekenhuis, dus ik had niets besteld. Ik kreeg het er warm van. Wat was hier aan de hand?! En was dit het, of waren er nog meer bedragen die ik niet kon thuisbrengen?

Diefstal

Ik ben toen heel nauwgezet alle afschrijvingen langsgelopen... En ik vond nog drie bedragen die ik niet kon thuisbrengen! Opgeteld ging het om een bedrag van 1700 euro. Het is niet dat ik er failliet aan ga, maar het blijft een groot bedrag en het blijft diefstal.

Ik heb meteen mijn pincodes veranderd en al mijn wachtwoorden aangepast, dus dit zal mij niet meer gebeuren. Maar hoe nu verder? Mijn stiefdochter ermee confronteren? Zit die vriend van haar erachter? Moet ik de politie erbij halen? Eigenlijk wil ik al die heisa niet, maar ik kan het er toch ook niet zomaar bij laten zitten?

