Dit is deze maand op Netflix, Videoland, HBO en Dplay!

Netflix

50 shades darker (film, 2017), vanaf 7 oktober

Gordijnen dicht, op de bank kruipen met een grote reep chocolade en wegzwijmelen bij Christian Grey en Anastasia Steele. Want we kunnen wel net doen alsof de aantrekking van de 50 shades-reeks ’m zit in de geweldige storyline’, maar stiekem weten we natuurlijk allemaal waarom het écht draait. Veel kijkplezier!

The Haunting of Bly Manor (serie, 2020), vanaf 9 oktober

Vorig jaar was The Haunting of Hill House een daverend succes. Een goede verhaallijn en sterke acteurs (o.a. ’onze’ Michiel Huisman!) zorgden voor een lekker onheilspellend sfeertje. Vanaf 9 oktober heeft dezelfde maker iets nieuws voor ons in petto: The Haunting of Bly Manor. Dit keer helaas zonder Michiel maar de setting belooft opnieuw veel goeds: in het Engeland van de jaren tachtig moet een Amerikaanse nanny de plek vervangen van haar voorganger die er op mysterieuze wijze is overleden… Griezelen geblazen!

Videoland

#eerlijkefoto, vanaf 1 oktober

Een ’normaal’ vrouwenlijf heeft putjes, lijntjes en hobbeltjes. Waarom doen we daarover dan zo moeilijk? Op die vraag probeert Miljuschka Witzenhausen (35) in de vierdelige docu #eerlijkefoto een antwoord te vinden. Een must see voor iedere vrouw die wat meer van haar lichaam zou willen houden.

Geraldine en de vrouwen, vanaf 1 oktober

In Geraldine en de vrouwen reist Geraldine Kemper (30) met zes vrouwen naar Kroatië om te werken aan hun - aan seksueel geweld overgehouden - posttraumatische stresstoornis.

Lieve mama, donderdag 15 oktober

Verslind je de boeken van Esther Verhoef? Dan mag je deze psychologische thriller, gebaseerd op het gelijknamige boek, niet missen. Het leven van Ralf (18) draait om zijn auto en vrienden en geld verdienen. Voor dat laatste gaat hij erg ver. Samen met vrienden plant hij een overval op het huis van zijn ouders. Wat doe je als je zoon de bad guy blijkt te zijn? Spannend!

HBO

The Undoing (miniserie), vanaf 26 oktober

Nicole Kidman en Hugh Grant spelen een steenrijk stel dat over lijken gaat om nóg rijker te worden. Voor de buitenwereld leiden ze een droomleven, maar tragische gebeurtenissen dreigen hun geheimen aan het licht te brengen…

Dplay

Fitness Diaries (dagboekserie), vanaf 23 oktober

Als je denkt dat vrouwen die veel bezigzijn met hun uiterlijk iedere dag met een enorme grijns op hun gezicht hun eten afwegen en/of huppelend richting de sportschool koersen, dan heb je het verkeerd. Hoe je het ook wendt of keert: steek je enorm veel tijd in fit zijn, dan zul je andere dingen moeten laten. In Fitness Diaries verklappen vier vrouwen, waaronder Fajah Lourens (39), alle ups en downs achter hun fitte levensstijl.