Daghoroscoop 19 januari

VANDAAG JARIG

Focus op het voorjaar als je een project of zaak wilt beginnen. Hoewel je financiële positie sterk blijft, wordt het daarna lastiger. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen geluk en welzijn. Anderen zullen zich eerder aanpassen aan je plannen en ideeën, dan zich van je verwijderen.

RAM

Een ontmoeting kan voor een aantrekkelijke verrassing zorgen. Collega’s zijn bereid zich voor je in te spannen en dat zal je goed doen als je moe bent of je ondergewaardeerd voelt. Heb vertrouwen in de competentie van de mensen om je heen.

STIER

Opwindende sociale ontwikkelingen zijn een vervolg op het geluk dat je onlangs ten deel viel. Een ontmoeting of bijeenkomst is gunstig voor je carrière. Freelancers ervaren dat hun klantenkring zich aan het uitbreiden is.

TWEELINGEN

Houd rekening met een steeds drukker wordende dag; belangrijke contacten verlangen persoonlijke service en aandacht. Bereid je goed voor op een vergadering met superieuren. Een deal vereist je professionele expertise.

KREEFT

Als het tempo op de werkvloer vertraagt, heb je even tijd voor andere dingen. Probeer iets nieuws onder de knie te krijgen. Breid je horizon uit door verder te reiken dan je eigen omgeving. Ga op zoek naar een exotische vakantiebestemming.

LEEUW

Mensen kunnen op een aardige manier onvoorspelbaar zijn en zich op een onverwacht positieve manier gedragen. Je kunt een bedankje of een ander teken van waardering ontvangen. Zorg dat je werkgever dit ook te zien krijgt.

MAAGD

Op deze sociale dag zullen anderen hun best doen om het met je eens te zijn. Er kunnen banden worden gesmeed met mensen die tot nu toe vage bekenden waren. Zij kunnen grote invloed op je toekomst uitoefenen als je openhartig bent.

WEEGSCHAAL

Je moet aan de slag en hard werken om de zaken af te ronden die gisteren zijn blijven liggen. Stress kan voor fysieke pijn zorgen. Haal op momenten van spanning diep adem en bekommer je niet te veel om de emoties van anderen.

SCHORPIOEN

Er kan turbulentie ontstaan en die komt onaangekondigd. Laat je niet opjagen en zorg ook voor ontspanning, anders word je vervelend gezelschap. Je beschikt nu over een ferme dosis energie en creatieve expressie, gebruik het.

BOOGSCHUTTER

Als iemand zich te veel vrijheid veroorlooft, zul je deze daarop vriendelijk moeten wijzen. Je zal ervaren dat niet iedereen in je omgeving zo begripvol is als jij. Een uitbarsting kan een goede relatie in gevaar brengen.

STEENBOK

Intuïtie speelt vandaag een grote rol. Er kunnen discussies ontstaan over taken en efficiency en de bereidheid om samen te werken is ver te zoeken. Wees assertief en maak een schema waaraan iedereen zich moet houden.

WATERMAN

De kosmos besteedt extra aandacht aan je materiële welvaart. Gebruik elke kans de komende dagen om meer inkomen te genereren. Je kunt een persoonlijk doel bereiken. Als je er op uit bent om indruk te maken, zul je daarin slagen.

VISSEN

Zonder noemenswaardige inspanning kun je vandaag van alles laten gebeuren. Je zal je de komende vier weken vaker terugtrekken dan anders. Begin niet met een nieuw project, tenzij je denkt dat zonder hulp te kunnen voltooien.

