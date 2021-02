Datingactie - Arno: Ik ben een echte knuffelbeer

Komt uit: Utrecht. Beroep: Docent Voeding & Diëtetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Kinderen: „Nee, en ik weet nog niet of ik ze wil.” Rookt: Nee. Drinkt: „Nee. Of nou ja... soms.” Houdt van: „Sport – ik doe aan rolstoelbasketbal – en ik lees graag. Maar met een avondje Netflix maak je mij ook blij!” Zoekt: „Een knuffelberin! Een vrouw die mijn spierziekte niet als een belemmering ziet en vooral kijkt naar de leuke, spontane, lieve man die ik ben.”

Knuffelbeer

„De mensen die mij kennen zouden mij omschrijven als een leuke, spontane man die het beste met iedereen voorheeft. Ik sta positief in het leven, wil alles eruit halen en ben een echte knuffelbeer. Dat zijn dingen die ik ook in een vrouw zoek.

Vanwege mijn spierziekte bestaat de kans dat ik uiteindelijk in een rolstoel komt te zitten, maar ik zou het leuk vinden om iemand tegen te komen die denkt: Lekker belangrijk die spierziekte. Het is een hartstikke leuke man en ik wil er vol voor gaan.

Kinderen

Of ik kinderen wil, dat weet ik nog niet. Op sommige dagen heb ik al genoeg aan mezelf en kinderen maken je leven er een stuk hectischer op. Tegelijkertijd sluit ik het niet helemaal uit. Misschien kom ik iemand tegen met wie het zo goed klikt, dat ik er anders over ga denken.

Actief

Ik ben docent Voeding & Diëtetiek en dat kan natuurlijk alleen maar als ik zelf ook gezond leef. Ik vind het belangrijk om goed voor mijn lichaam te zorgen en houd van sport. De afgelopen jaren heb ik van alles geprobeerd en vroeger voetbalde ik veel, maar sinds kort heb ik rolstoelbasketbal ontdekt. Dat doe ik dus nu een paar keer per week bij sportvereniging Antilope. Toen ik die naam hoorde, was ik natuurlijk al om, haha.

Op mijn droomdate doen we iets actiefs. Een wandeling van tien kilometer is wellicht niet zo’n goed idee, maar iets als glowgolfen, of desnoods naar de kinderboerderij gaan is hartstikke gezellig. Al is een drankje doen natuurlijk ook altijd goed. Als we maar lekker kunnen praten. Ik heb er zin in, jij ook? Groe(n)ten!”

Wil je Arno leren kennen? Stuur wat informatie over jezelf, een leuke brief of een gedicht... én natuurlijk een foto van jezelf naar [email protected] o.v.v. ’Arno’ en dan zorgen wij ervoor dat je mailtje hem bereikt. Uiteraard zijn we over een tijdje heel benieuwd of er iets uit is voortgekomen!