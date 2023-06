Astrid (49) had uitgezaaide huidkanker: ’Doodgaan was geen optie’

De artsen gaven Astrid Nollen (49) nog een paar maanden te leven toen ze uitgezaaide huidkanker bleek te hebben. Toch zette ze alles op alles om beter te worden. Inmiddels zijn we twaalf jaar verder, is Astrid oncologiecoach én informeert ze anderen over de gevaren van onbeschermd zonnen.

’Ik had zestien uitzaaiingen in mijn lijf, vier tumoren in mijn hoofd en een prognose van twee tot vier maanden.’ Ⓒ Anne Reink