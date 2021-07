Daghoroscoop 28 juli - Geef je lichaam extra aandacht, Stier

VANDAAG JARIG

De meeste voldoening zul je dit jaar putten uit gezamenlijke activiteiten en vriendschap. Je liefdeleven wordt beter naarmate de relatie duidelijker wordt. Een relatie die vastliep komt weer op gang, een goede relatie wordt hechter. Je kunt in het najaar een belangrijk besluit nemen.

RAM

Een partnerschap belooft succes in materieel of sociaal opzicht. Hoewel je het beste met naasten voorhebt, kan het tot een aanvaring komen als je te dominant bent. Je kunt met verhuizing te maken krijgen en dat niet tot je genoegen.

STIER

Je kunt wat mat zijn en minder scherp van geest dan anders. Dat kan betekenen dat je aan rust toe bent. Ook je financiële oordeel is zwak; consulteer een oudere over een investering. Wees blij met hetgeen je bezit en met je ervaring.

TWEELINGEN

In de liefde zijn het de kleine dingen die het hem doen. Koop geen buitensporige cadeaus voor iemand die je nog maar net kent. Blijf binnen je budget; zodra je begint te lenen is het eind niet te overzien. Let in winkels op aanbiedingen.

KREEFT

Houd je ideeën voor je als je gaat solliciteren. Zeg liever wat je eventuele baas wil horen. Neem geen definitieve beslissingen op basis van een utopie. Vluchten in drugs of alcohol zal zaken eerder erger maken dan eenvoudiger.

LEEUW

Je kunt je door een teleurstellende ervaring onzeker voelen. Denk er eens goed over na; misschien biedt het bijhouden van een dagboek soelaas. Voorkom dat een negatief patroon zich herhaalt. Kap met weinig succesvolle handelswijzen.

MAAGD

Een goede dag voor sociale contacten. Iemand kan je enthousiasmeren voor een humanitaire zaak. Je kunt veel goed doen met je tijd en talenten. Schrijvers zullen geïnspireerd zijn en kunnen rekenen op goed nieuws.

WEEGSCHAAL

Je staat graag in het middelpunt en kunt wat dat betreft op je wenken worden bediend. Blijf waardig in elke rol die je speelt en wees gul met je tijd. Hoewel je vaak weet wat anderen willen kun je vandaag de plank misslaan.

SCHORPIOEN

Geef je lichaam extra aandacht. Neem een personal trainer en laat een goed programma voor je samenstellen. Een diëtist kan je precies vertellen welk eetpatroon voor jou geschikt is. Overweeg de aanschaf van een huisdier.

BOOGSCHUTTER

Je hecht waarde aan je inzichten op carrièregebied en dat is niet verkeerd. Op geestelijk gebied beschik je nog over braakliggend terrein en financieel kun je je op drijfijs bevinden. Bemoei je niet met het geld van anderen.

STEENBOK

Blijf geduldig tegen je partner en ga behoedzaam om met je meest intieme relatie. Dat kan moeite kosten als je lange dagen maakt. Vertel hoe de vork in de steel zit en dat je op dit moment weinig keus hebt, maar je liefde constant is.

WATERMAN

Durf van baan te veranderen tot je vindt wat je zoekt. Als je ongelukkig bent in je werk beïnvloedt dat je gezondheid en dat kan vooral je maag belasten. Je bent goed in je werk maar bent geneigd verplichtingen te ontlopen.

VISSEN

Je luistert in de liefde meer naar je hart dan naar je verstand; dat kan het begin zijn van een gevaarlijke romance. Gun naasten de ruimte hun eigen levenslessen te leren. Wees trots op je werk maar streef naar een hoger niveau.

