Daghoroscoop 10 december: sterrenbeeld Ram - Je kunt je schuldig voelen!

VANDAAG JARIG

Tijden veranderen steeds sneller en waar je je een paar maanden geleden nog comfortabel bij voelde, kan ineens hopeloos gedateerd zijn. Flexibiliteit is niet alleen een modewoord, maar is ook nuttig om te midden van onrust overeind te blijven. Neem de verantwoording voor je eigen geluk.

ZONDAG JARIG

Je bent het type dat het liefst alles op z’n eigen manier doet en gelukkig kunnen de mensen om je heen zich daar doorgaans in vinden. Verander dus wat je gelukkiger maakt, daar heb je geen toestemming voor nodig. Je gezondheid blijft goed en als je geen gekke dingen doet, wordt die nog beter.

STERRENBEELD RAM

Als je nog veel te doen hebt voor de feestdagen beginnen, kun je je schuldig voelen omdat je te weinig tijd met je gezin doorbrengt. Jij en zij zullen zich offers moeten getroosten als besognes buitenshuis belangrijk zijn.

STERRENBEELD STIER

De kosmos belooft je veel goede contacten. Verkeersopstoppingen kunnen je echter beletten om te vinden wat je zoekt en de mensen te treffen die je wil ontmoeten. Bedenk dus van tevoren al een plan B en haast je vooral niet.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Bezoek nieuwe winkels waar je ideeën kunt opdoen of bekijk trendy etalages. Met snel naderende feestdagen is dit een goed moment om cadeautjes voor vrienden en familie te kopen. Stel dat niet uit tot het laatste moment.

STERRENBEELD KREEFT

Je kunt in een situatie terechtkomen waarin goede communicatie essentieel is. Ga er niet van uit dat anderen hetzelfde denken als jij, of hetzelfde wensen, want dan word je teleurgesteld door negatieve reacties op jouw ideeën.

STERRENBEELD LEEUW

Dankzij de planeten kun je de vruchten plukken van je arbeid. Sluit een verzekering af als je op reis gaat en houd je eigendommen in de gaten. Een vroegere relatie opnieuw aanknopen kan een positief vervolg krijgen.

STERRENBEELD MAAGD

Je zult heel productief zijn als je je onder de mensen begeeft; je krijgt zakelijke kansen en mogelijkheden. Laat je echter niet verleiden té optimistisch te zijn. Artiesten kunnen succes hebben met een optreden of verkooptentoonstelling.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Met wat extra inspanning begeleid je een lastig professioneel of huiselijk probleem naar een goed einde. Raak niet over je toeren, want dat tast jouw vermogen aan om op hoog niveau je taken naar behoren uit te voeren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Bewaar zorgen niet alleen voor jezelf. Door ze met anderen te delen, lijken ze al minder ernstig. Je kunt een beloning verwachten voor je harde werken. Een mooi moment om een gedroomde reis te boeken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan een turbulent weekend worden. Kwesties die te maken hebben met gezamenlijke financiën kunnen de vraag oproepen wie uiteindelijk verantwoordelijk is. Je hebt waarschijnlijk weinig keus, dus leg je erbij neer.

STERRENBEELD STEENBOK

Jouw partner kan boodschappen zenden die elkaar tegenspreken. Los van hetgeen je gaat doen, kun je bevangen worden door een gevoel van onrust dat je influistert de boel de boel te laten en naar een leuk feestje te gaan.

STERRENBEELD WATERMAN

Een fikse dosis tact en diplomatie kan dit weekend vereist zijn als je bij iemand tekenen ziet van vermoeidheid als gevolg van een te zware werklast. De kosmos wakkert emoties aan van de mensen om je heen.

STERRENBEELD VISSEN

De kosmos zweept jouw creativiteit op, maar veroorzaakt ook veranderingen in de relatie met je partner of kinderen. Dat kan nog maanden voortduren. Een onverwachte romance zal veel effect op je en je omgeving hebben.

