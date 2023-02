’Hou eens op met opmerkingen als: vroeger was je nog gewoon druk!’

Het nadeel van het stigma dat ADHD alleen bij drukke jongetjes voorkomt is dat niet drukke kinderen (vooral meisjes) over het hoofd gezien worden. Niet alleen thuis, maar ook op school en zelfs door mensen die beter zouden moeten weten.

Meiden met ADHD worden vaak gezien als kletskousen, lacherig, onhandig en schattig. Misschien wat snel afgeleid, maar dat is het dan ook. De andere kant wordt totaal niet belicht, ook niet in de media. Hierdoor krijgen veel ADHD’ers op volwassen leeftijd pas hun diagnose, als het echt niet meer gaat. Dit betekent dat ze hun hele kindertijd en puberjaren hebben doorgemaakt met het idee dat het hun schuld was dat ze anders dan het gemiddelde kind waren.

Verminderd zelfvertrouwen

Even wat fijne weetjes: Er wordt geschat dat kinderen met ADHD op 12-jarige leeftijd al 20.000 keer vaker negatieve feedback gekregen hebben van ouders/leraren/volwassenen dan kinderen die geen ADHD hebben. 20.000 keer. Dit zorgt ervoor dat veel kinderen rond hun achtste al verminderd zelfvertrouwen hebben en denken dat ze dom zijn. Of niet goed genoeg. Of erger. En dan ben je nog maar 8. En dit wordt vaak niet beter bij het ouder worden.

Dingen die tegen mij gezegd zijn, zijn onder meer: Josan is slim maar wil niets leren; Josan kijkt liever naar buiten; Josan luistert niet; Josan is laks; Josan is een moeilijke puber; Josan is sociaal onhandig; Josan is dom; Josan kan dat niet.

Naast alle standaard ’let eens op’, ’waarom ben je zo?’ en ’doe eens normaal en zit stil’ opmerkingen. Ik heb tot mijn diagnose (en nog steeds) gedacht dat ik dom en onhandelbaar was. Ik geloofde alles wat er werd gezegd. Want waarom was ik anders zo? En ik ben niet de enige.

Suïcidale gedachtes

Ik las gisteren dat bij onderzoek naar ADHD bijna de helft van de vrouwen met ADHD suïcidale gedachtes heeft (gehad). En dat een groot deel een depressie of angststoornis ontwikkelt en slaapproblemen heeft. Stel je eens voor dat je daarmee rondloopt zonder diagnose. Dan is het niet zo’n wonder dat mensen helemaal uitgeblust aankomen als ze zoeken naar hulp. Jarenlang een masker dragen en perfectionistisch willen zijn gaat z’n tol eisen.

En daarom word ik dus echt heel erg boos als mensen twijfelen of ik mij aanstel. Of dat het wel meevalt. Of dat het niet bestaat. Ik doe de dingen die ik (niet) doe echt niet expres. Dus hou eens op met opmerkingen als: „Vroeger was je nog gewoon druk!” Vroeger hadden ze niet de kennis van nu. Vroeger werd de dorpsgek bekogeld met stenen, de goeie oude tijd. Of maakten mensen een einde aan hun leven, omdat ze dachten dat ze gek waren. Tegenwoordig krijgen ze hulp. Stuk fijner. Met je vroeger.

„ADHD is niet je persoonlijkheid!” Dat klopt. Maar ADHD beïnvloedt wel ieder aspect van mijn persoonlijkheid, dus hoezo zou ik het niet benoemen? Het heeft invloed op hoe ik denk, praat, beweeg, voel en slaap. Voor mij is het dus best een ding.

Aanstellerige modeziekte

„Alles wat je noemt is menselijk, niet ADHD.” Menselijk is het zeker. Alleen heeft een gemiddeld mens één keer per week ’last’ van ADHD-trekjes. Ik heb er 24/7 last van. Van alle symptomen tegelijk. Zelfs als ik slaap. Altijd. Ik kan het niet uitzetten. Nog steeds normaal?

„Je verschuilt je achter je diagnose!” Uhm? Waar doe ik dat? Ik gebruik het niet als excuus maar wel als verklaring waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En zeg je dit ook tegen iemand in een rolstoel? Stel je niet zo aan en ga eens lopen? Dat dacht ik al.

Dus aan alle mensen die vinden dat ADHD maar een aanstellerige modeziekte is, denk na voordat je wat zegt. Je doet iemand serieus pijn met deze uitspraken. Lees jezelf in voordat je oordeelt dat iemand zich aanstelt. Of oordeel gewoon helemaal niet. Nog beter.

