Samen de wereld over met sportvliegtuigje: ’We hebben geen haast’

„Dat ik op mijn 56e nog mijn vliegbrevet zou halen, daaraan moest ik zelf ook wennen, haha! Het leek me zelfs doodeng, maar mijn man en ik hadden nu eenmaal besloten de wereld rond te gaan. In een sportvliegtuigje, want dat was als vlieger zijn grote droom. Ik deed iets langer over dat brevet, maar het lukte. Nu vlieg ik in ons eigen sportvliegtuigje; we verkochten ons huis om er één te kunnen kopen.

Onze reis begon in Buenos Aires, waar we in de buurt woonden, en via Brazilië en de Caribische eilanden zijn we naar Miami gegaan. In de VS bleven we een poos, omdat er een nieuwe motor in het vliegtuigje moest die getest moest worden. Niet erg: we hadden zo alle tijd om over de Grand Canyon te vliegen en alle andere prachtige parken.

Via Canada gingen we naar Groenland, toen door naar IJsland. Dat was nog best eng, met al dat ijs en koude water. Er moest een reddingsbootje mee en we droegen zelfs een speciaal pak waardoor we langer warm zouden blijven voor het geval we in zee zouden vallen. Terug vlogen we via Rusland – over Siberische leegte – en Alaska. Spannend en heel bijzonder, want nu, met de oorlog, kan dat niet meer.

Vooraf dacht ik wel: als dat maar goed gaat. Straks krijgen we pech! En negen maanden met je man in een kleine cockpit leek me ook wel een uitdaging. Maar alles gaat heel goed. Veel ruimte voor bagage is er niet, maar het reizend leven met weinig bevalt enorm. Waarom altijd op dezelfde plek blijven?

Deze zomer gaan we weer naar Europa. Langzaam, in stapjes van 1500 km. Verder kan het vliegtuig niet, maar we hebben geen haast. Met slecht weer gaan we ook niet, dat is te gevaarlijk en zonde van het uitzicht. We vliegen niet hoog, zó over bergen en vulkanen. Prachtig! Veel mensen denken dat we een beetje gek zijn, maar dat kan ons niets schelen. Je moet af en toe iets durven.”

