Hondenparcours en kattenfilmpjes: dierendag 2020!

1. Oogstmarkt in Angelslo met de dierenambulance (Drenthe)

Altijd al willen weten hoe het werk van iemand bij de dierenambulance eruitziet? Dat komt goed uit. In Angelslo staan medewerkers van de dierenambulance op de oogstmarkt en vertellen ze meer over het werk en de dieren. Fijne bonus: op de oogstmarkt kun je allerlei lekkers kopen waarvan de opbrengst naar dieren in nood gaat.

2. Het paardenrusthuis in Soest (Utrecht)

Naast bejaardenhuizen voor mensen heb je ook een bejaardenhuis speciaal voor paarden. Het staat in Soest en biedt een thuis aan ruim 120 paarden en pony’s die genieten van hun oude dag. Iedereen is altijd welkom om de paarden te komen knuffelen en een snoepje te geven.

Ook op dierendag willen de pony’s genieten van een beetje aandacht. De paarden staan vanaf de winterperiode op stal, maar genieten in de zomer van alle rust en vrijheid op de weide. Ook superleuk voor de allerkleinste paardenliefhebbers.

3. Expeditie dierendag in Outdoorpark Almere (Flevoland)

Elke hond houdt wel van een beetje actie en daarom hebben ze in Outdoorpark in Almere een waar hindernisparcours opgezet. Speciaal voor de mensen die wel eens samen met hun hond van de bank af willen komen, is deze expeditie in het leven geroepen. Naast rennen met je hond is er ook tijd voor een fotoshoot, een hapje en een drankje en een moment om aan leuke artikelen te snuffelen samen met je hond!

4. Balans kinderboerderij de Veenweide (Utrecht)

Ook dieren op de kinderboerderij willen graag extra verwend worden tijdens dierendag. Bij kinderboerderij de Veenweide kun je dieren komen knuffelen (ja, ook als volwassene!), is er een fotospeurtocht voor kinderen en tijdens de voerronde kun je een lekkere snack geven aan alle beesten. Kijk ook eens wat de kinderboerderij bij jou in de buurt te bieden heeft.

5. Hondenzwemmen in Laco Strandbad Nuenen (Noord-Brabant)

Weer of geen weer: honden vinden het heerlijk om te zwemmen. Op dierendag is het strandbad in Nuenen voor honden geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De eerste 50 deelnemers krijgen een leuke attentie mee naar huis. Honden én baasjes in allerlei vormen en maten zijn welkom!

6. Vogeltrekweekend in Utrecht (Utrecht)

Vogelliefhebber? Dan is het vogeltrekweekend in Utrecht dé manier om een heerlijke dag in de natuur door te brengen. Tijdens de vierenhalf uur durende excursie krijg je uitleg over de vogels, zie je de mooiste plekken en vind je ontspanning. Naast Utrecht zijn er ook veel andere plekken waar je terecht kunt voor een vogeltrektocht.

7. Cat Video Fest in Hilversum (Noord-Holland)

Kun je ook geen genoeg krijgen van leuke kattenvideo’s? Dan is een drive-inbioscoop, die speciaal is gericht op kattenvideo’s, de perfecte plek om je dierendag door te brengen. Bij deze leuke drive-inbioscoop op het Mediapark in Hilversum draait een 71 minuten lange kattencompilatie voor de echte liefhebber!