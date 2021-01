Prince Charming: Het wordt heter en heter in de piemelbar

De mannen mogen op groepsdate en gaan klimmen in het bos. Tijdens het omdoen van de harnassen wordt ieders ‘zaakje’ goed in de gaten gehouden. De mannen zijn vooral te spreken over Ferdi’s werktuig. Ferdi zelf is niet zo onder de indruk van de andere mannen. Verder ziet het klimmen er op z’n zachtst gezegd een beetje knullig uit.

Piemelbar

’s Avonds gaan de mannen naar de beroemde zogeheten piemelbar op Sicilië. Na een shotje te hebben genomen uit een piemelglas, inspecteren ze aandachtig de bar en alles en iedereen die zich daar bevindt. In een later gesprek over seksualiteit en bedpartners geeft Tommy aan dat hij denkt dat hij met zijn 40 bedpartners tot degenen behoort met de minste ’ervaring’. Marvin geeft wel aan dat het in de gayscene normaal is om veel bedpartners te hebben gehad, maar of je 40 nou als weinig kunt omschrijven?

De volgende dag mag Rick eindelijk op die een-op-een-date met Marvin. Ze gaan paragliden, iets wat Rick toch wel erg spannend vindt. Hij heeft hoogtevrees, maar houdt zich redelijk groot. Bij Marvin gaat het opstijgen aardig soepel, maar nét Rick moet dan weer frontaal op zijn plaat gaan. Arme jongen. Toch doet hij het, dat getuigt wel van ballen!

Eyecandy

Tijdens de ceremonie zullen twee mannen de villa moeten verlaten. Zoals iedereen al van mijlenver aan zag komen, moet Tommy zijn stropdas inleveren en de villa verlaten. Maar wat we niet aan zagen komen was dat ook Tim zijn spullen moest pakken. Rick mag blijven. Gelukkig maar, want die eyecandy kunnen we natuurlijk écht niet missen.

In de volgende aflevering wordt er aardig wat speeksel met elkaar uitgewisseld, vooral Marnix gaat er helemaal voor. Het ziet ernaar uit dat alleen Rick achter het net vist, maar we zullen zien…