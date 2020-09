Anja (41): Ik ben bewust jong moeder geworden

Voel jij je leeftijd?

„Soms. Vroeger kon ik veel beter tegen gebroken nachten. Daar had ik op jonge leeftijd al mee te maken, want op mijn 19de beviel ik van onze oudste zoon. Twee jaar later beviel ik van onze dochter. Het was een bewuste keuze om jong moeder te worden. Mijn moeder was 17 toen ze mij kreeg en het leek me altijd leuk om er ook vroeg bij te zijn. Als ik nu mijn leeftijdsgenoten hoor, die nog wel gebroken nachten hebben door jonge kinderen, ben ik blij dat ik die fase al voorbij ben. Of mijn kinderen ook jong ouder willen worden? Nee, die zijn daar nog helemaal niet mee bezig.”

Heb jij een beautygeheim?

„Op mijn 14de ben ik gestopt met snoepen. Ook dat was een bewuste keuze, omdat ik graag gezond wilde leven en geen zin had om ’dik’ te worden, zoals sommige kinderen op school mij noemden. Overigens geen idee waar ze het over hadden, want ik had juist ondergewicht. Verder draag ik wat make-up betreft alleen oogpotlood. In de avond was ik mijn gezicht met koud water, that’s it.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, tenzij ze de leeftijd van mijn kinderen weten. Als ik met mijn dochter loop, denken ze vaak dat we zussen zijn. Laatst liepen we door een tuincentrum toen we twee winkelmedewerksters hoorden praten over de leuke schoenen van ’dat meisje’. Bleken ze mij te bedoelen! Wanneer ik met mijn zoon over straat loop, denken ze dat ik zijn vriendin ben. Gelukkig kunnen mijn kinderen en ik er altijd om lachen.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen en mijn haar. De kleur van mijn ogen is nooit hetzelfde. Het schijnt dat ze van kleur veranderen als ik huil of als ik boos ben. De kleur varieert van blauw, groen en grijs. Sinds kort ben ik ook weer blij met mijn krullen, want ik heb eindelijk een manier gevonden hoe ik ze goed kan verzorgen. Vorig jaar begon ik met de Curly Girl-methode: een haarverzorgingsmethode zonder chemische producten. En die werpt nu haar vruchten af.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn lengte. Ik ben 1.60 meter en had er graag 5 centimeter bij gehad. Mijn kinderen raakten mij vroeger makkelijk kwijt, omdat ik nergens bovenuit stak. Ook bij de hoge schappen in de supermarkt waren die extra centimeters handig geweest.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Dat ik er jong uitzie. Ook vinden mensen het dus bijzonder dat de kleur van mijn ogen nooit hetzelfde is. De kleur van mijn haar kon - voordat ik grijs werd, inmiddels verf ik mijn haar - ook plots veranderen. Dan had ik opeens natuurlijke highlights, of een rode gloed door mijn haar.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op bepaalde punten in mijn leven wel. Ik heb dertien jaar in Suriname gewoond. We gingen daar destijds als oer-Hollandse familie naar toe; met mijn ouders, zusje, broertje en mijn gezin. Het heeft mijn kijk op het leven doen veranderen. Toen we met het gezin in 2017 terug kwamen voor de studie van onze kinderen, merkte ik pas hoe gehaast alles in Nederland altijd moet.”

„Als ik iedereen hier zo zie rennen en vliegen denk ik weleens: ’Je doet er niemand een vlieg mee kwaad als je een keer een minuut te laat komt’. Met mijn bedrijf als tekstschrijver en mijn online lifestyle magazines (tipsvoorjou en tipsvoormama) ben ik nog niet waar ik wil zijn. Ik hoop daarmee namelijk nog heel veel vrouwen te bereiken, die tips kunnen gebruiken voor het leven als moeder en als vrouw.”

Wat houdt je jong?

„Dat zijn mijn kinderen. Ik kan lekker gek met ze doen en ze houden me bij de tijd. Verder probeer ik - wat voeding betreft - altijd gezonde keuzes te maken en loop ik minimaal een uur per dag.”

Heb je een levensles?

„Kijk verder dan alleen de plaats waar je woont. Durf te verhuizen, voor een langere periode ergens anders te wonen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen zo rigoureus zoals wij dat destijds naar Suriname deden. Maar een andere omgeving is goed voor je ontwikkeling. Je kunt er van leren en het zal je leven verrijken.”

