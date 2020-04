Gynaecoloog Annemiek: Een zwangere met corona moet bevallen in een aparte verloskamer

Ⓒ Fotografie: Chantal Spieard/Visagie: Carmen Zomers

Gynaecologen maken alle belangrijke mijlpalen in het leven mee: geboortes en zwangerschappen maar ook slechtnieuwsgesprekken. Annemiek Nap (46) werkt elf jaar als gynaecoloog in het Rijnstate in Arnhem. Ze is gespecialiseerd in voortplantingsgeneeskunde en medisch hoofd van de spermabank.