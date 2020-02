Mariniersvrouw Marjolijn: Opgelucht? Ik was sowieso niet naar Zeeland gegaan

Marjolijn met haar dochtertje Ⓒ Eigen foto

In 2012 werd besloten dat de marinierskazerne, die nu nog is gevestigd in het Utrechtse Doorn, in 2022 naar het Zeeuwse Vlissingen zou verhuizen. Maar begin dit jaar werd duidelijk dat de omstreden verhuizing niet doorgaat. Lang niet iedereen treurt om die beslissing. Sterker nog: deze mariniersvrouw wilde sowieso al niet naar Zeeland: „Ik ga echt niet verhuizen voor de baan van mijn man.”