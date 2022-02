Welke invloed heeft het coronavaccin op de vruchtbaarheid en zwangerschap?

Kan het coronavaccin de vruchtbaarheid van vrouwen beïnvloeden?

Eind 2021 kwam het nieuws naar buiten dat het coronavaccin tijdelijk menstruatiestoornissen kan veroorzaken. Bijwerkingscentrum Lareb had meer dan 17.000 meldingen ontvangen van tijdelijke menstruatieproblemen. Veel vrouwen waren bang dat deze menstruatiestoornissen invloed zouden hebben op hun vruchtbaarheid, maar zijn deze zorgen terecht?

Kerkhof: „De menstruatie is het bewijs van een eisprong en dat betekent dat een vrouw op dat moment vruchtbaar is. De meeste vrouwen menstrueren twaalf tot dertien keer per jaar, maar als jouw menstruatie een paar keer per jaar wordt overgeslagen, is dit geen reden tot paniek. Het is niet abnormaal dat je af en toe een menstruatie overslaat en het heeft ook geen gevolgen voor de vruchtbaarheid.”

Volgens Kerkhof kan een verstoorde menstruatiecyclus allerlei oorzaken hebben. „Het lichaam is heel ingenieus en diverse systemen staan met elkaar in verbinding. Als mensen ziek zijn of een tijdelijk verzwakt immuunsysteem hebben, zijn ze minder vruchtbaar, omdat het lichaam dan op de waakvlam gaat. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij mensen met anorexia of topsporters. Het lichaam weet dat het niet wenselijk is om dan zwanger te worden.”

„Het vaccin stimuleert het immuunsysteem en dit kan mogelijk invloed hebben op de hormoonspiegels. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de cyclus een paar maanden afwijkt. Het belangrijkste is dat we onthouden dat de menstruatie nog steeds het bewijs is van de eisprong. Dit laat dus zien dat de vruchtbaarheid niet in het geding is.”

Ook uit recent onderzoek van Boston University School of Public Health blijkt dat het coronavaccin de vruchtbaarheid bij vrouwen én mannen niet beïnvloedt. De studie toont aan dat een coronavaccinatie bij beide partners geen verband houdt met de vruchtbaarheid. In totaal deden 2.126 vrouwen met hun partner mee aan het onderzoek. De vruchtbaarheidscijfers onder de vrouwelijke deelnemers die ten minste één dosis van een vaccin kregen, waren bijna identiek aan de niet-gevaccineerde vrouwelijke deelnemers.

Kan het coronavaccin de vruchtbaarheid van mannen beïnvloeden?

Uit hetzelfde onderzoek van Boston University School of Public Health blijkt dat de vruchtbaarheid van de gevaccineerde mannelijke deelnemers vergelijkbaar is met de niet-gevaccineerde mannelijke deelnemers. Wel kwam uit het onderzoek naar voren dat mannen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus tijdelijk een verminderde zaadkwaliteit kunnen hebben.

Volgens Kerhof is dit meer dan logisch: „Mannen maken iedere zeventig dagen nieuwe zaadcellen aan. Als je ziek bent zijn deze zaadcellen tijdelijk van mindere kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de zaadkwaliteit van mannen die veel roken en drinken. Gelukkig hebben de meeste mannen meer dan 20 miljoen zaadcellen. Je zult er dus niet veel van merken als je één zaadmonster hebt met zaadcellen van mindere kwaliteit. Wanneer de zeventig dagen zijn verstreken zal de zaadkwaliteit van de man weer in zijn geheel hersteld zijn.”

Heeft het coronavaccin invloed op de zwangerschap?

Volgens Kerkhof heeft het coronavaccin geen nadelige invloed op het verloop van de zwangerschap of het ongeboren kind. Kerkhof: „Het vaccin kan in alle fases van de zwangerschap worden gegeven. Het passeert de placenta niet. Het zorgt wel voor antistoffen bij de moeder, die via de placenta aan het kind worden doorgegeven. Hierdoor is het kind ook beschermd. Een vaccin heeft dus alleen maar gunstige effecten.”

Voor veel ongevaccineerde zwangeren is de angst voor de langetermijneffecten reden om af te zien van het coronavaccin. „Op social media is te zien dat de link wordt gelegd met DES of softenon. Daarbij kwam de schade pas na een tijd aan het licht. Toch kun je dit niet vergelijken. DES en softenon zijn namelijk geen vaccins. De stoffen van een vaccin ruimen zichzelf binnen een paar weken op. Daarom zijn er bij vaccins ook nauwelijks bijwerkingen vastgesteld die pas na een paar weken opduiken. Je kunt het coronavaccin dus absoluut niet vergelijken met DES of softenon.”

Kerkhof vertelt dat het voor de gezondheid van de ongeboren baby vooral heel belangrijk is dat zwangeren zich laten vaccineren. „Wij hebben in mijn ziekenhuis meegemaakt dat vrouwen na 30 weken zwangerschap op de intensive care terechtkomen en beademd moeten worden. Het kind moet dan met een keizersnede worden gehaald. De meeste ongevaccineerde zwangeren zijn bang voor de langetermijneffecten van het vaccin. Maar men denkt niet na over de langetermijneffecten van een vroeggeboorte.”