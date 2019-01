Open brief aan makers Over mijn Lijk

Ⓒ Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen

Journalist Hester Zitvast schrijft een open brief aan de makers van het tv-programma Over mijn Lijk. "Het is zwaar. Het is confronterend. En het is ook voor jullie steeds weer afscheid nemen van mensen aan wie je je enorm gaat hechten. Daarom een shout out naar eenieder die bijdraagt aan Over mijn Lijk.’’