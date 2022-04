Moet de leeftijd voor onderzoek naar baarmoederhalskanker omlaag?

Uitstellen

Romy Boomsma had geen lichamelijke klachten toen ze meedeed aan het bevolkingsonderzoek. ’Ik werd vorig jaar 30 en de brief met de oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek lag al maanden te wachten. (…) Omdat het maken van een afspraak niet urgent voelde, schoof ik het steeds voor me uit,’ vertelt ze op Instagram.

Bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gebeurt met een uitstrijkje, waarbij cellen van het slijmvlies op de grens van de baarmoederhals en -mond worden afgenomen. In het laboratorium wordt het uitstrijkje onderzocht op HPV. Als dit virus aanwezig is, wordt het uitstrijkje beoordeeld op afwijkende cellen. Hieruit zal blijken of verder onderzoek bij de gynaecoloog nodig is en of je een verhoogde kans op baarmoederhalskanker hebt.

Vrouwen krijgen hun eerste uitnodiging op hun 30ste en moeten hierna om de 5 jaar voor een uitstrijkje terugkomen. 1 op de 100 vrouwen van de bijna 600 duizend deelnemers krijgt de uitslag ‘afwijkende cellen’, volgens Bevolkingsonderzoek Nederland. Zij worden doorverwezen naar de gynaecoloog, waar de uitslag loos alarm of positief kan blijken.

Jaarlijks krijgen ongeveer 830 Nederlandse vrouwen baarmoederhalskanker, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 220 vrouwen overlijden jaarlijks aan baarmoederhalskanker.

Andere landen

Romy Boomsma moedigt andere vrouwen aan om vóór hun 30ste op eigen initiatief een uitstrijkje te laten doen. Maar moet de startleeftijd voor het bevolkingsonderzoek niet gewoon omlaag? Voor Vlaamse vrouwen ligt de uitnodiging voor het onderzoek al vanaf hun 25ste op de mat. Zij kunnen het uitstrijkje elke 3 jaar doen, volgens Agentschap zorg en gezondheid Vlaanderen.

In Duitsland is het zelfs gebruikelijk om elk jaar een uitstrijkje te krijgen, volgens ZonMw. Vrouwen in Luxemburg worden al opgeroepen voor het onderzoek vanaf hun 15e, meldt het HPV Information Centre. Nederland en Finland hebben de oudste startleeftijd voor het bevolkingsonderzoek van Europa. Als Nederlandse vrouwen ook vroeger en vaker testen, kan het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker misschien wel teruggedrongen worden.

Kosten

Het bevolkingsonderzoek valt onder de zorgverzekering van de patiënt. Maar de kosten van de zorgverzekering zullen wellicht stijgen als de leeftijdsgrens voor het bevolkingsonderzoek wordt verlaagd. Vrouwen kunnen het uitstrijkje ook op eigen initiatief aanvragen. Maar dat kan voor sommige vrouwen misschien een bijzaak zijn als ze helemaal geen klachten hebben.

Reacties

Charlie maakt anderen erop attent dat je niets hoeft te voelen van baarmoederhalskanker. Zij bleek al afwijkende cellen te hebben toen ze 27 was.

Kim kreeg een positieve uitslag bij haar eerste bevolkingsonderzoek. Een deel van haar baarmoederhals moest verwijderd worden.

Murja kiest ervoor om de test zelf thuis te doen, omdat ze geen tijd heeft om naar de huisarts te gaan.

Birthe moedigt anderen aan om het uitstrijkje toch echt te laten doen.

Praat mee

