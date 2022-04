Daghoroscoop 2 april - Tijd om dromen te realiseren, Ram!

VANDAAG JARIG

Op relationeel gebied lijkt er sprake van meerdere korte relaties. Romantiek speelt op dit moment een te verwaarlozen rol in jouw leven, vriendschappen zijn des te belangrijker. Bekende en vermogende mensen kunnen tot jouw sociale kring toetreden en hun succes kan op je afstralen.

ZONDAG JARIG

Complicaties in je liefdeleven lijken onvermijdelijk en jouw relationele leven lijkt dan ook eerder bergafwaarts dan opwaarts te gaan. Je intuïtie lijkt je in dat opzicht in de steek te laten; soms is dat gewoon zo. Het wordt dan ook afgeraden om voorlopig belangrijke besluiten te nemen.

RAM

Jouw vermogen om langer en harder te werken neemt toe. Je inspanning om meer te verdienen zal worden beloond. Een geschikte periode om hoog in te zetten, je doelstellingen te verduidelijken en dromen te realiseren.

STIER

Er kan sprake zijn van een explosieve mix van energie. Blijf voorzichtig, anders zul je lang moeten boeten voor impulsieve acties. Doe het op een doordachte manier als je belangrijke veranderingen door wilt voeren.

TWEELINGEN

Je krijgt met liefde of geld te maken, of met beide. Een uitgelezen weekend om met je geliefde door te brengen. Zeker als werk jullie de laatste tijd gescheiden heeft gehouden. In jouw tempo kan enige vertraging optreden.

KREEFT

Je gedachten zullen op de toekomst gericht zijn als je besloten hebt een doel te bereiken. Teamvorming lijkt jouw wachtwoord en aansluiting bij een lokaal team kan de gedroomde uitweg worden voor frustraties die je hebt opgebouwd.

LEEUW

Het verleden laten herleven en de dingen doen die je graag doet, geeft bevrediging. Positieve invloeden omringen je als je creatief of artistiek bezig bent. Jouw energie zal toenemen, evenals je behoefte om te presteren.

MAAGD

Sterke kosmische invloed kan je ertoe brengen iets totaal anders te gaan doen. Door opties in de gaten te houden en ideeën te onderzoeken, zul je in staat zijn gedecideerd en succesvol te werk te gaan.

WEEGSCHAAL

Als je er een beetje je best voor doet wordt dit een plezierig en romantisch weekend. Bekommer je niet te veel om de gewone routine en ga gezellig winkelen. Koop iets waar je al lang jouw zinnen op hebt gezet.

SCHORPIOEN

Begin vroeg: bezigheden en sociale interactie zullen je goed bevallen. Gehuwden moeten zich misschien inspannen een positieve instelling te bewaren als hun partner niet in de stemming is voor dezelfde activiteiten.

BOOGSCHUTTER

Als je gaat trouwen of iets anders gaat vieren, kan het een grandioos weekend worden. Je hebt een gunstig moment gekozen. Jouw vitaliteit laat niets te wensen over, waardoor je dingen kunt bedenken die niemand verwacht.

STEENBOK

Degenen die op hun vrijheid gebrand zijn, worden extra aangespoord om zich flexibel op te stellen. Je kunt een sterke behoefte voelen je te uiten en zult te porren zijn voor elke activiteit die afwijkt van het normale.

WATERMAN

Houd rekening met actie in en rond het huis. Wees voorzichtig als je met herstelwerkzaamheden bezig bent. Haast je niet en leg de nadruk op zorgvuldigheid. Mijd conflicten en sta open voor compromissen.

VISSEN

De vonken kunnen er van af spatten waar het de emoties betreft van de mensen die je na staan. De kans op vlot verlopende relaties wordt groter naarmate je minder van anderen verwacht en vrolijk blijft als het even tegenzit.

