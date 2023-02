’Waarom zou je als ouder een tattoo verbieden?’

„Sinds onze dochter 18 is geworden, vorig jaar juni, is de gang naar de tattooshop ingezet. Officieel mag je je al eerder laten ondertekenen, maar ze hield zich aan mijn wens te wachten tot ze voor de wet volwassen was. Ik ben niet streng, integendeel, maar dit keer liet ik mijn stem horen. Ze respecteerde het direct. ’Ik mag zoveel van je, dan wacht ik hiermee.’

Tattoo-artist

Lang heeft dat wachten niet geduurd, óp haar verjaardag lag ze in de stoel en liet ze een eigen ontwerp op haar arm zetten. Het was het begin van een hele reeks creatieve uitspattingen en het einde is nog niet in zicht. Al jaren wil ze tattoo-artist worden. Tja en als je die droom hebt, kun je zelf geen onbeschilderd blad blijven natuurlijk.

Bestek

Vorige week kwam ze thuis met haar nieuwste aanwinsten, waaronder een mes en vork op haar onderarm: ’Omdat ik zo van eten hou’, verklaarde ze. Onze zoon van 21 hoorde het hoofdschuddend aan. ’Dan kun je zulke vette tattoos laten zetten, kies je voor bestek.’ Ik moest daar om lachen, maakte er een tweet van en kreeg in no time talloze reacties.

Beklemmend

Uiteraard tussen de overwegend positieve berichten, ook een reeks zure exemplaren. Onze dochter zou spijt krijgen. Ik had haar moeten behoeden en die vrijheid niet moeten geven. Het was ’erg’ en ’zonde van haar lijf.’ Weer een ander gaf het goede voorbeeld: ’Zolang mijn kinderen financieel afhankelijk van mij zijn, verbied ik het ze,’ schreef hij. Je zal in zo’n beklemmende omgeving opgroeien.

Bloemetjesjurk

Ik heb niets met tattoos. Ik voorspel ook een complete generatie hoogbejaarden met destijds spitsvondig gevonden afbeeldingen op het gerimpelde vel getekend. Maar so what? Alsof onze oma’s in hun bloemetjesjurken met ceintuurtjes er lekker vanaf kwamen. En zeker, die trokken ze ’s avonds uit, maar wel om een ongelooflijk truttige nachtpon aan te trekken, met zo’n onderbroek tot onder hun oksels. Dat was toen zo.

Charme

Over 50 jaar ziet het er allemaal wat artistieker uit. Oma’s met spirituele teksten op hun enkels en opa’s met de namen van hun kinderen op hun rug. Vrijwel allemaal een vlindertje ergens – of een woord in een taal die we destijds interessant vonden. Zie het als de bloemetjesjurk van toen. Het heeft ook écht z’n charme.

Vriendschap

Mijn dochter zette één van haar tattoos voor haar beste vriendin. ’Vriendschappen kunnen overgaan hè’, heb ik toen wel gezegd. Dat wist ze, al kon ze het zich in dit geval niet voorstellen – ik ook niet trouwens. ’Maar als het overgaat, herinnert die tattoo mij voor altijd aan de fijne tijd die we deelden.’ Breng daar maar eens iéts tegenin.

Prachtig afgewerkt

Is het zonde? Welnee. Ze hakt haar been er niet af hè? En ja, ik heb haar prachtig afgewerkt op de wereld gezet, maar ze wordt er niet minder mooi op nu ze een mes en vork op haar lijf heeft staan. Sterker nog; ik vind het alleen maar fantastisch dat ze doet waar zij zin in heeft.

In mijn ogen voed je kinderen niet beter op als je ze allemaal kaders en vooral jouw eigen mening oplegt. Geef ze de ruimte, laat ze zichzelf vinden en moedig aan dat ze hun hart volgen, niet het jouwe.”

