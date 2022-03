’In de snoepsteeg van het tankstation ga ik toch weer voor de bijl’

Verleiding

Toen ik laatst had getankt, stond ik weer eens in de rij voor de kassa in de snoepsteeg. Dan kijk ik om me heen, en denk: néé, ik pak niks. Maar uiteindelijk neem ik toch wat te snoepen mee. Reepje van dit, rolletje van dat. In de auto dacht ik er niet eens aan, maar als ik het eenmaal zie liggen, ga ik alsnog voor de bijl.

Berzogen in het vliegtuig

Wat stom eigenlijk, dat je als consument zo voorspelbaar bent. Omring wachtende mensen met koek en zopie, en ze krijgen er vanzelf zin in. Toen ik een kind was, at je niks in de bioscoop. Ja, in de pauze kon je een cola met een rietje krijgen. Nu eet je de hele godganse film. Omdat we allemaal zoveel honger hebben? Nee, omdat het er is.

Er zijn al heel wat bioscopen waar je de bestelling vanuit je stoel kunt doen. Komen ze die pizzapunt nog brengen ook. En ik las laatst dat je bij Transavia je eten van tevoren bij Thuisbezorgd.nl kunt bestellen. Voor aan boord! Zit straks iedereen om je heen aan de sushi, de spareribs of een kapsalon. Dat zal me een gezellige geurenkermis worden.

Kauwgom

Maar zoveel variatie er tegenwoordig is aan eten, zo weinig is er aan kauwgom. Terwijl ik in de snoepsteeg stond te wachten, keek ik naar al die potjes en toen viel me iets op. Er staat een verdwaalde aardbei- of kersensmaak tussen, maar verder is het mighty mint, breeze mint, pure mint, sweetmint, smashmint, deepmint, peppermint, extra mint, intense deepmint, hot mint en arctic mint.

Wie heeft er ooit bedacht dat we alleen maar kauwgom met pepermuntsmaak willen eten? Is dat misschien het goedkoopst om te maken? Wordt dat in Nederland het meest gegeten? Of zijn we het gaan eten omdat er nauwelijks nog andere smaken zijn? Wanneer ik in Amerika ben, eet ik me helemaal suf aan kaneelkauwgom, die vind ik zó lekker. Mentos maakt dat ook, maar alleen voor daar. Zouden wij die smaak dan echt niet lusten?

Mierzoet

Ik at vroeger graag de zacht-zoete Donald Duck kauwgom; die had een poederige coating én een stripje. Net als Bazooka’s en die kauwgom waar een plakplaatje bij zat. Dan stonden we allemaal aan onze onderarm te likken om daar vervolgens een tatoeage op te plakken.

Op de middelbare school at ik ook graag Hubba Bubba in colasmaak, en natuurlijk de mierzoete Bubblicious – waarvan ik nu pas (nu ik het woord heb opgeschreven) begrijp dat je dit níet als Bubbelisjus uitspreekt, zoals ik mijn hele leven heb gedaan. Bubblicious is er nog steeds, maar het is wel érg zoet.

Vriendje

Wat ook terug is van vroeger, is BenBits kauwgom. Mijn vriendje van de middelbare school at graag de drop-salmiak variant, dus daar heb ik jeugdherinneringen aan: hij deed vaak een pakje onder mijn snelbinders met een briefje eraan. Maar die smaak maakt BenBits niet meer. Wel spearmint en peppermint. Tuurlijk. Sinds kort maken ze echter ook mint-salmiak. Mint, ik zeg het je, we komen er nooit meer vanaf.

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.