We zijn inmiddels alweer zeven weken verder en ik vraag me steeds meer af: Wat is er met Sylvia Geersen gebeurd? In haar tv-debuut in Holland’s Next Topmodel in 2006 stond ze immers bekend om het feit dat ze overdag tijdens een fotoshoot aan een fles rosé zat te lurken. Wat uiteraard zorgde voor fantastische tv. En laat dat nou nét hetgeen zijn wat we tijdens dit seizoen van The Bachelorette zo missen… Je zou nog bijna als kijker naar de fles grijpen.

Spijt

Nee, in plaats daarvan moeten wij het dit keer doen met een groepsdate op walvisexcursie. Sylvia heeft drie mannen meegenomen tijdens de boottocht. Maar eenmaal aan boord trekt ze duidelijk vooral naar Matthijs, die ineens allerlei feitjes over deze zoogdieren kan opsommen. The Bachelorette is duidelijk enthousiast en verklaart vervolgens dat dit het meest bijzondere is dat ze hier tot nu toe heeft meegemaakt. En dan te bedenken dat er een dozijn vrijgezelle mannen voor haar naar Afrika is afgereisd.

Kapitein Joris wordt een paar uur later uitgekozen en mag met Syl een ritje maken. Tjeerd blijft ondertussen met zijn wilde rose zelfverzekerd onderuitgezakt in de riante tuinset liggen. Met deze witte roos mag hij namelijk de date van een concurrent kapen, maar het brengt hem vooral in een benarde positie zo vindt ie zelf. Dat ritje blijkt trouwens een ritje op een paard te zijn. Een wit paard nog wel. En daarna een romantische lunch terwijl de zon doorkomt. Als Tjeerd nu geen spijt heeft van het laten verwelken van die witte roos weet ik het ook niet meer.

Aantrekkingskracht

Sylvia is bij Joris duidelijk op haar gemak en vertelt open over de gewelddadige relatie waar ze een tijd geleden in gevangen bleek te zitten. Terwijl ze aangeeft ’s avonds in haar bed aan Joris te zullen denken, zullen de overgebleven mannen er geen nacht wakker van liggen. Joris geeft bij thuiskomst namelijk aan niet gezoend te hebben. Alweer niet.

De dates volgen elkaar weer in rap tempo op, waardoor het nu zeven weken later nog steeds als speed daten blijft aanvoelen. Tjeerd en Oscar worden namelijk getrakteerd op een massage. Jammer voor Oscar dat Tjeerd strategisch in het midden gaat liggen. Het blijft me trouwens verbazen hoe oprecht geïnteresseerd Syl in al die mannen en hun sores lijkt te zijn. Ook al is voor de kijker duidelijk een verschil in diepgang en aantrekkingskracht te merken – hallo Tjeerd! – maar ook de andere mannen krijgen tijdens een date haar volledige aandacht. Met precies dezelfde blik.

Dubbelzinnige opmerking

Tijdens de cocktailparty blijkt dat alle vrijgezelle mannen in de pen zijn gekropen. Ze proberen Sylvia te verleiden met een gedicht in plaats van een knipoog en dubbelzinnige opmerking. Ondertussen bij de dranktafel begint Rick zijn twijfel weer op tafel te gooien tegen wie het maar horen wil. Niemand dus. Maar Shaka is helaas de dupe en wordt vervolgens zelf ineens naar voren wordt geschoven om Syl apart te nemen. En dat had hij nou net niet moeten doen! Het wordt vooral een heel ongemakkelijk gesprek, waarin hij met overslaande stem verkondigt hoe leuk hij het met de mannen heeft. Ik kan alleen maar denken; wat kan hij goed zingen he?!

Diezelfde avond verschijnt The Bachelorette met zes rozen voor acht mannen. Oscar kruipt door het oog van de naald. Wat betekent dat Rick en Shaka mogen vertrekken. Terwijl Shaka benadrukt dat ie teleurgesteld is, ben ik vooral blij voor Rick. Want als hij zo door zou gaan met z’n stress en zorgen, was z’n baard binnen no time grijs. Volgende week helaas weer geen spanning, maar wel sensatie. Tjeerd lijkt de woede van alle mannen op z’n hals te hebben gehaald en dat zónder zijn wild rose te hebben ingezet…

Meer VROUW

