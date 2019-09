’Ze nemen een foto van mijn gezicht mee naar de chirurg’

„‘Hoe zag jij er vroeger uit?’ vragen de mensen die denken dat ik echt álles heb laten verbouwen. Onzin. Ik ben nog altijd dezelfde Kelly. Ik vind het leuk om mezelf mooier te maken, maar mijn ingrepen zijn nooit buiten proportie. Hoe lang dat lijstje ingrepen dan wel is? Ik heb prikjes gehad naast mijn mond, bij mijn kraaienpootjes en in mijn frons. Ik heb mijn lippen vijf keer laten opspuiten, facings over mijn tanden en implantaten in mijn borsten en billen. Maar het meest heftige is nog wel dat ik dit jaar van blonde naar bruine lokken ben gegaan. Dat valt meer op dan een filler hier of daar.

Eigenlijk hou ik helemaal niet van naalden, maar botox moet je toch bijhouden. Soms ga ik met vriendinnen naar de dokter, maken we er gewoon een gezellige middag uit van. Op die prikjes na, staan er geen ingrepen meer op de planning. Ik ben blij met hoe ik eruitzie. Mijn borsten vind ik heel goed gelukt, maar ik ben het gelukkigst met mijn buik. Ik doe of laat daar niets voor, in dit geval een kwestie van goede genen.

Mijn bil-implantaten waren echt een ding. Mijn ouders vonden botox prima, maar snapten niets van die kont. Waarom zou je je daar laten opereren? Inmiddels vindt mijn moeder het toch heel mooi geworden en ik ook. Al zou ik siliconen niet zo snel aanraden, want ik kreeg een infectie waar ik maandenlang pijn van heb gehad. Ik wilde een grote kont, maar deze was toen zo opgezwollen dat ik zelfs de broeken van mijn vriend niet paste. Maar nu ben ik toch heel tevreden: ik sport niet, mijn billen blijven altijd mooi strak en putjesvrij.

Het is makkelijk verslaafd te raken aan plastische chirurgie, ik zie veel mensen te ver gaan. Ze willen altijd maar meer. Weet je nog hoe je vroeger met een foto van een actrice naar de kapper ging? ‘Zo wil ik mijn haar hebben,’ dat idee. Dat gebeurt tegenwoordig ook bij de plastisch chirurg. Mijn arts vertelde mij laatst dat er meisjes komen met een foto van mijn gezicht. Zij willen er precies zo uitzien als ik. Ik vind dat echt shocking, ook omdat veel meisjes nog echt jong zijn. Natuurlijk kun je je lippen voller maken, maar je houdt altijd je eigen gezicht. Gelukkig maar, want anders krijg je van die enge Amerikaanse praktijken. Jezelf mooier kunnen maken is goed, maar we moeten niet doorslaan.”

