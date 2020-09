’Dus toen miste mijn man de bevalling’

Annemarie (38): „Toen de bel ging, waggelde ik met mijn zwangere buik richting de voordeur. Fijn, een pakketje! De postbode stond me wel raar aan te kijken toen er op dat moment een plas met vruchtwater op mijn loper kletterde. Ik schaamde me dood en riep ten overvloede dat ik zwanger was. Ik wilde net dat hij dacht dat ik incontinent was. Al was die dikke buik best een hint.”

Isabella (33): „Tijdens de weeën kwam de verpleegster heel lief een koud washandje brengen en wilde dat op mijn voorhoofd leggen. Er kwam net weer een wee aan en daardoor schoot mijn hand in een reflex de lucht in. Ik sloeg de dame in kwestie een bloedneus! Gelukkig nam ze het sportief op.”

Manon (52): „Pure paniek was het toen ik moest bevallen. Mijn man is doorgaans de rust zelve maar was zichzelf helemaal kwijt. Hij reed verkeerd naar het ziekenhuis, belandde zodoende in een file, schold onderweg iedereen uit en zette de auto aan de kant terwijl hij een taxi aanhield. Hij leverde me af in het ziekenhuis en stapte zelf weer in de taxi om zijn auto op te halen. Helaas kwam hij pas terug toen onze zoon al was geboren. Na twintig jaar neem ik hem dit nog steeds kwalijk.”

Wanneer het naar meer smaakt...

In de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Special vind je 124 pagina’s vol smeuïge verhalen. Deze speciale VROUW Glossy-editie staat boordevol verhalen over stiekem flirten, foute opvoedacties en bevallingblunders. Je vindt de Glossy in de schappen van de supermarkt en de boekwinkel!