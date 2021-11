„Zij wilde dood en ik... deed niets. Een gesprek zonder woorden bood ik haar, want wat moet je nog zeggen tegen iemand die al jaren therapie heeft gehad. Ze vroeg: ’Kan jij mij helpen?’ Ik zei: ’Nee dat kan ik niet, maar ik kan er wel voor je zijn.’

Daar zitten we, rug tegen rug, onze benen gestrekt, handen op schoot. Het enige wat hoorbaar is, is onze adem. Die van haar hoog en snel die van mij laag en diep. Onze lichamen in het ritme van een zacht wiegend gevoel dat vanzelf ontstaan is. Geen woorden.

Niets

Zij wilde niet meer leven. Al vele therapieën gedaan en met de druk dat toch niets werkt en een soort van laatste hoop kwam ze bij mij binnen. En ik...ik deed niets....ze hoefde niets, niet te praten, niets te fixen, ze hoefde zelfs niet te leven van mij, maar ze hoefde ook niet dood van mij. In de eerste sessie heeft ze op de massagetafel gelegen, alleen, in stilte, in alle rust, niemand om haar heen en ik....zat in alle rust in de ’woonkamer’. Als ze me nodig had kon ze me roepen, dat deed ze na enige tijd.

Ze wilde ook niet worden aangeraakt, maar mijn voorstel om even rug tegen rug te zitten, een gesprek zonder woorden daar had ze deze keer wel ruimte voor. Alles was immers al gezegd bij alle andere therapieën. Daar zaten we in stilte, rug tegen rug, wiegend. Ineens hoor ik haar adem veranderen, ze pakt onbewust mijn ritme op en mijn rug voelt haar rug langzaam aan ontspannen. Haar lijf gaat wat in overgave.

Ontlading

Ze hoeft nog steeds niets van mij. Ze zit, en beetje bij beetje voel ik dat ze meer zakt in de steun van mijn rug. Een diepe zucht uit onze longen, spontane ontlading van het lijf en daar gebeurd het, ik hoor haar heel hard huilen. Ik doe niets, ik wacht, ik geef ruimte, ik hoef haar ook niet te troosten. Ik voel haar langzaam zakken in haar eigen systeem. Ze haalt heel diep adem en er ontstaat een diepe zucht. ’Zo’ zegt ze, ’dat is een fijn gevoel’. ’Wat voelt er fijn’, vraag ik haar. ’Dat ik niets hoef en dat je er voor me bent met ruggensteun’, zegt ze. Die dag bleek een nieuw begin. Er zijn is niet niets, het is alles.”

Hulp

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.